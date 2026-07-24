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В Северной Осетии установили квоты на бензин до 40 литров для местных жителей

Россия » Юг » Владикавказ

В Северной Осетии вводят квоты на закупку бензина для борьбы с очередями и ажиотажным спросом на АЗС. Приоритет в получении топлива получат местные жители.

Очередь советских автомобилей на АЗС на закате
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Очередь советских автомобилей на АЗС на закате

По словам председателя комитета республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Александра Хоружия, необходимость ограничений вызвана притоком автомобилистов из соседних регионов и стран. Причина в том, что цены на топливо в республике остаются ниже среднерыночных показателей соседних территорий.

Категория водителей Лимит бензина
Автомобили с номерами 15 региона и Южной Осетии до 40 литров
Водители из других регионов РФ и иностранных государств до 20 литров

Ограничения касаются только бензина. Заправлять баки дизельным топливом можно в полном объеме без учета региональной принадлежности автомобиля.

"Мера принята для сокращения очередей и ажиотажа", — пояснил председатель комитета республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Александр Хоружий.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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