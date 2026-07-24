В Северной Осетии установили квоты на бензин до 40 литров для местных жителей

В Северной Осетии вводят квоты на закупку бензина для борьбы с очередями и ажиотажным спросом на АЗС. Приоритет в получении топлива получат местные жители.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Очередь советских автомобилей на АЗС на закате

По словам председателя комитета республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Александра Хоружия, необходимость ограничений вызвана притоком автомобилистов из соседних регионов и стран. Причина в том, что цены на топливо в республике остаются ниже среднерыночных показателей соседних территорий.

Категория водителей Лимит бензина Автомобили с номерами 15 региона и Южной Осетии до 40 литров Водители из других регионов РФ и иностранных государств до 20 литров

Ограничения касаются только бензина. Заправлять баки дизельным топливом можно в полном объеме без учета региональной принадлежности автомобиля.

"Мера принята для сокращения очередей и ажиотажа", — пояснил председатель комитета республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Александр Хоружий.

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