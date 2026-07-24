В Северной Осетии установили квоты на бензин до 40 литров для местных жителей

В Северной Осетии вводят квоты на закупку бензина для борьбы с очередями и ажиотажным спросом на АЗС. Приоритет в получении топлива получат местные жители.
По словам председателя комитета республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Александра Хоружия, необходимость ограничений вызвана притоком автомобилистов из соседних регионов и стран. Причина в том, что цены на топливо в республике остаются ниже среднерыночных показателей соседних территорий.
|Категория водителей
|Лимит бензина
|Автомобили с номерами 15 региона и Южной Осетии
|до 40 литров
|Водители из других регионов РФ и иностранных государств
|до 20 литров
Ограничения касаются только бензина. Заправлять баки дизельным топливом можно в полном объеме без учета региональной принадлежности автомобиля.
"Мера принята для сокращения очередей и ажиотажа", — пояснил председатель комитета республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Александр Хоружий.
Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.