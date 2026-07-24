Водоснабжение Феодосии будет ограничено для распределения запасов воды между потребителями

В Феодосии с 27 июля снизят давление в магистральных водоводах. Причиной стали перебои с электричеством и общий дефицит воды, сообщает региональный филиал ГУП РК "Вода Крыма".
Жители и гости города могут столкнуться со слабым напором или полным отсутствием воды, особенно в районах с наибольшей высотой.
Проблемы с водоснабжением наложились на общую нестабильную ситуацию в регионе. В пятницу аналогичные перебои зафиксировали в Феодосии и части Алушты из-за аварий на сетях.
Параллельно компания "Крымэнерго" сообщила о сбоях в электроснабжении ряда территорий полуострова. Сбои произошли после атак беспилотников ВСУ на энергосистему Крыма.
Ограничения по давлению в трубах вводят для того, чтобы распределить имеющийся запас воды между всеми потребителями. В первую очередь это затронет верхние этажи многоэтажных домов и частный сектор на возвышенностях.
Кризис в водопроводной сети вызван двумя факторами. Во-первых, дефицит ресурса в источниках. Во-вторых, зависимость насосных станций от электросетей: без стабильного тока оборудование не может поддерживать нужный напор воды в магистралях.
|Локация
|Проблема
|Причина
|Феодосия
|Снижение давления воды с 27 июля
|Дефицит воды и перебои с энергией
|Алушта (частично)
|Перебои с водой
|Аварии на сетях
|Разные районы Крыма
|Отсутствие света
|Атаки БПЛА на энергосистему
В первую очередь жители "наивысших точек" города. В таких домах вода может полностью исчезнуть из кранов.
Да, работа водоводов напрямую зависит от подачи электроэнергии на насосные станции. Атаки БПЛА по энергосистеме создают цепную реакцию, приводя к остановке водоснабжения.
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