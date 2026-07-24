Водоснабжение Феодосии будет ограничено для распределения запасов воды между потребителями

В Феодосии с 27 июля снизят давление в магистральных водоводах. Причиной стали перебои с электричеством и общий дефицит воды, сообщает региональный филиал ГУП РК "Вода Крыма".

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Гидроэлектростанция

Жители и гости города могут столкнуться со слабым напором или полным отсутствием воды, особенно в районах с наибольшей высотой.

Проблемы с водоснабжением наложились на общую нестабильную ситуацию в регионе. В пятницу аналогичные перебои зафиксировали в Феодосии и части Алушты из-за аварий на сетях.

Параллельно компания "Крымэнерго" сообщила о сбоях в электроснабжении ряда территорий полуострова. Сбои произошли после атак беспилотников ВСУ на энергосистему Крыма.

Ситуация с водоснабжением

Ограничения по давлению в трубах вводят для того, чтобы распределить имеющийся запас воды между всеми потребителями. В первую очередь это затронет верхние этажи многоэтажных домов и частный сектор на возвышенностях.

Причины перебоев

Кризис в водопроводной сети вызван двумя факторами. Во-первых, дефицит ресурса в источниках. Во-вторых, зависимость насосных станций от электросетей: без стабильного тока оборудование не может поддерживать нужный напор воды в магистралях.

Локация Проблема Причина Феодосия Снижение давления воды с 27 июля Дефицит воды и перебои с энергией Алушта (частично) Перебои с водой Аварии на сетях Разные районы Крыма Отсутствие света Атаки БПЛА на энергосистему

Ответы на популярные вопросы

Кто пострадает от снижения давления больше всего?

В первую очередь жители "наивысших точек" города. В таких домах вода может полностью исчезнуть из кранов.

Связаны ли проблемы с водой и электричеством?

Да, работа водоводов напрямую зависит от подачи электроэнергии на насосные станции. Атаки БПЛА по энергосистеме создают цепную реакцию, приводя к остановке водоснабжения.

Экспертная проверка:

эксперт по ЖКХ и тарифам эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех