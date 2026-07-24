Метрострой Северной столицы планирует обеспечить доступ к метро для 41,9% жителей

Почти треть бюджета при строительстве новых станций метро в центре Петербурга уходит на защиту грунтов от деформации. О специфике работ рассказала заведующая кафедрой "Архитектурно-строительное проектирование" ПГУПС и руководитель ООО "Рунит" Нина Шангина.
Главными препятствиями для строителей становятся плывуны и плотная историческая застройка. Чтобы избежать просадок и повреждения памятников архитектуры, специалисты применяют химическое закрепление грунтов, цементацию фундаментов старых зданий и устанавливают компенсационные нагнетательные системы. На эти превентивные меры тратят от 20% до 30% стоимости участка.
"Из-за плотной застройки и слабых поверхностных грунтов (суглинки, плывуны) станции приходится строить исключительно глубоким заложением закрытым горным способом. Это требует проходки вертикальных стволов, сооружения камер съездов, пилонных или колонных станций вручную или с ограниченным применением щитов", — пояснила Нина Шангина.
Несмотря на высокую стоимость и технические риски, развитие центрального узла необходимо для эффективности всей транспортной сети. Без соединения радиальных линий в центре метрополитен не сможет работать полноценно.
В качестве примера Нина Шангина привела участок Лахтинско-Правобережной линии от "Спасской" через "Театральную" к "Горному институту". Хотя этот отрезок крайне сложен в реализации, без него невозможно продлить линию на Васильевский остров и дальше — в сторону Лахты.
Сейчас в городе работают шесть проходческих комплексов. Пять щитов задействованы на коричневой линии (участки от "Путиловской" до "Каретной" и далее к "Лиговскому проспекту — 2"), а один щит, "Надежда", прокладывает путь на зеленой ветке.
Гендиректор АО "Метрострой Северной столицы" Дмитрий Васильев поставил цель: к 2030 году обеспечить доступ к метро в пешей доступности для 41,9% жителей города. Для этого сеть должна вырасти на 17,1 км.
|Год
|Объем финансирования (млрд руб.)
|2026
|42,6
|2027
|76,3
|2028
|82,8
|Итого (2026-2028)
|201,7
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