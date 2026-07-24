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Метрострой Северной столицы планирует обеспечить доступ к метро для 41,9% жителей

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Почти треть бюджета при строительстве новых станций метро в центре Петербурга уходит на защиту грунтов от деформации. О специфике работ рассказала заведующая кафедрой "Архитектурно-строительное проектирование" ПГУПС и руководитель ООО "Рунит" Нина Шангина.

Вагон метро
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Вагон метро

Главными препятствиями для строителей становятся плывуны и плотная историческая застройка. Чтобы избежать просадок и повреждения памятников архитектуры, специалисты применяют химическое закрепление грунтов, цементацию фундаментов старых зданий и устанавливают компенсационные нагнетательные системы. На эти превентивные меры тратят от 20% до 30% стоимости участка.

"Из-за плотной застройки и слабых поверхностных грунтов (суглинки, плывуны) станции приходится строить исключительно глубоким заложением закрытым горным способом. Это требует проходки вертикальных стволов, сооружения камер съездов, пилонных или колонных станций вручную или с ограниченным применением щитов", — пояснила Нина Шангина.

Зачем усложнять строительство

Несмотря на высокую стоимость и технические риски, развитие центрального узла необходимо для эффективности всей транспортной сети. Без соединения радиальных линий в центре метрополитен не сможет работать полноценно.

В качестве примера Нина Шангина привела участок Лахтинско-Правобережной линии от "Спасской" через "Театральную" к "Горному институту". Хотя этот отрезок крайне сложен в реализации, без него невозможно продлить линию на Васильевский остров и дальше — в сторону Лахты.

Темпы и финансирование

Сейчас в городе работают шесть проходческих комплексов. Пять щитов задействованы на коричневой линии (участки от "Путиловской" до "Каретной" и далее к "Лиговскому проспекту — 2"), а один щит, "Надежда", прокладывает путь на зеленой ветке.

Гендиректор АО "Метрострой Северной столицы" Дмитрий Васильев поставил цель: к 2030 году обеспечить доступ к метро в пешей доступности для 41,9% жителей города. Для этого сеть должна вырасти на 17,1 км.

Год Объем финансирования (млрд руб.)
2026 42,6
2027 76,3
2028 82,8
Итого (2026-2028) 201,7
Экспертная проверка:
специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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