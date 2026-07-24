Проект новых правил работы приютов для животных опубликовали в Ростовской области

В Ростовской области планируют изменить порядок работы приютов для бездомных животных. Проект документа опубликовали на сайте регионального правительства 22 июля. Если правки утвердят, новые нормы вступят в силу до 15 декабря этого года.
Власти предлагают сократить максимальный срок пребывания животного в приюте с 38 до 30 календарных дней. Сейчас учреждения часто переполнены, из-за чего сотрудники не могут принять новых подопечных.
Разработчики документа считают, что ускорение оборачиваемости мест поможет быстрее находить питомцам новых хозяев. Это также снизит нагрузку на бюджет области в части трат на корм и лечение собак и кошек.
Новые правила вводят четкий список случаев, когда животное запрещено возвращать на улицу. Под этот запрет попадут:
Такая мера призвана защитить жителей региона от возможных нападений агрессивных животных.
Проект ужесточает требования к санитарии. В приютах должны выделить разные зоны для хранения обычного мусора (ТКО) и биологических отходов. Управление ветеринарии поясняет, что раздельный сбор упростит надзор за работой центров и защитит здоровье персонала, волонтеров и самих животных.
|Параметр
|Старый порядок
|Новый проект
|Срок пребывания в приюте
|до 38 дней
|до 30 дней
|Разделение отходов
|не регламентировано строго
|отдельные зоны для ТКО и биоотходов
|Возврат на улицу
|общий порядок
|запрет для опасных пород и агрессивных особей
"Это позволит упростить контроль за работой приютов и снизить риски для здоровья сотрудников, посетителей и животных", — пояснили в управлении ветеринарии.
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