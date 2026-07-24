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Проект новых правил работы приютов для животных опубликовали в Ростовской области

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

В Ростовской области планируют изменить порядок работы приютов для бездомных животных. Проект документа опубликовали на сайте регионального правительства 22 июля. Если правки утвердят, новые нормы вступят в силу до 15 декабря этого года.

Городская улица с людьми и собакой
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Городская улица с людьми и собакой

Сроки содержания животных

Власти предлагают сократить максимальный срок пребывания животного в приюте с 38 до 30 календарных дней. Сейчас учреждения часто переполнены, из-за чего сотрудники не могут принять новых подопечных.

Разработчики документа считают, что ускорение оборачиваемости мест поможет быстрее находить питомцам новых хозяев. Это также снизит нагрузку на бюджет области в части трат на корм и лечение собак и кошек.

Безопасность и запреты на возврат

Новые правила вводят четкий список случаев, когда животное запрещено возвращать на улицу. Под этот запрет попадут:

  • собаки, которые уже причинили вред здоровью людей;
  • представители потенциально опасных пород из федерального списка правительства РФ.

Такая мера призвана защитить жителей региона от возможных нападений агрессивных животных.

Гигиена и отходы

Проект ужесточает требования к санитарии. В приютах должны выделить разные зоны для хранения обычного мусора (ТКО) и биологических отходов. Управление ветеринарии поясняет, что раздельный сбор упростит надзор за работой центров и защитит здоровье персонала, волонтеров и самих животных.

Параметр Старый порядок Новый проект
Срок пребывания в приюте до 38 дней до 30 дней
Разделение отходов не регламентировано строго отдельные зоны для ТКО и биоотходов
Возврат на улицу общий порядок запрет для опасных пород и агрессивных особей

"Это позволит упростить контроль за работой приютов и снизить риски для здоровья сотрудников, посетителей и животных", — пояснили в управлении ветеринарии.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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