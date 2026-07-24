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Вода в калининградском карьере "Мечта" признана непригодной для купания из-за штормов

Россия » Северо-Запад » Калининград

В Калининградской области временно запретили купание в карьере "Мечта". Вода в водоеме оказалась загрязнена бактериями, которые могут вызвать заболевания у людей.

Берег моря
Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved
Берег моря

Причиной ухудшения качества воды стали прошедшие штормы. Потоки воды занесли в карьер органику и микроорганизмы, что сделало купание небезопасным. Об этом сообщили в Государственном экологическом надзоре.

Ограничение коснется только тех, кто планирует зайти в воду. Отдыхать на берегу и загорать по-прежнему можно — загрязнение локализовано в водной среде и не представляет опасности при нахождении на суше.

"В результате прошедших штормов в карьере появились бактерии, которые могут быть опасны для здоровья человека. В связи с этим вода в водоеме признана непригодной для купания", — сообщили в Госэкологнадзоре.

Сроки и меры безопасности

Запрет будет действовать до тех пор, пока специалисты не проведут повторные анализы и не убедятся в очистке водоема. Сейчас сотрудники надзора следят за состоянием воды в режиме мониторинга.

Статус Разрешено / Запрещено
Купание в воде Запрещено до повторной проверки
Отдых на берегу Разрешено
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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