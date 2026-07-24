Вода в калининградском карьере "Мечта" признана непригодной для купания из-за штормов

В Калининградской области временно запретили купание в карьере "Мечта". Вода в водоеме оказалась загрязнена бактериями, которые могут вызвать заболевания у людей.
Причиной ухудшения качества воды стали прошедшие штормы. Потоки воды занесли в карьер органику и микроорганизмы, что сделало купание небезопасным. Об этом сообщили в Государственном экологическом надзоре.
Ограничение коснется только тех, кто планирует зайти в воду. Отдыхать на берегу и загорать по-прежнему можно — загрязнение локализовано в водной среде и не представляет опасности при нахождении на суше.
"В результате прошедших штормов в карьере появились бактерии, которые могут быть опасны для здоровья человека. В связи с этим вода в водоеме признана непригодной для купания", — сообщили в Госэкологнадзоре.
Запрет будет действовать до тех пор, пока специалисты не проведут повторные анализы и не убедятся в очистке водоема. Сейчас сотрудники надзора следят за состоянием воды в режиме мониторинга.
|Статус
|Разрешено / Запрещено
|Купание в воде
|Запрещено до повторной проверки
|Отдых на берегу
|Разрешено
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