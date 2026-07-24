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Жители Удорского района получат доступ к медицинской помощи в новой амбулатории

Россия » Северо-Запад » Сыктывкар

В поселке Благоево Удорского района Республики Коми строят новую врачебную амбулаторию. Объект возводят по модульной технологии в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".

Женщины-врачи заполняют медицинские документы в кабинете
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Женщины-врачи заполняют медицинские документы в кабинете

На текущий момент здание готово на 40%. Строители из сыктывкарской компании "Монтаж-Сервис" уже установили свайный фундамент и смонтировали каркас, сейчас готовят кровлю. Стоимость работ составляет 21 миллион рублей. Здание подключат к центральным сетям водоснабжения, водоотведения и тепла.

Параметр Данные по объекту в Благоево
Стоимость контракта 21 млн рублей
Текущая готовность 40%
Срок завершения до 15 сентября 2026 года

"В Год села мы уделяем особое внимание доступности и качеству медицинских услуг на сельских территориях. Возведение амбулатории в Благоево станет важным шагом в улучшении качества медицинской помощи жителям поселка и близлежащих деревень", — отметил Ростислав Гольдштейн.

Новая точка медицины позволит жителям отдаленных деревень получать помощь ближе к дому, не выезжая в районный центр. Всего в этом году в республике появится десять модульных объектов здравоохранения.

  • Поликлиника в сыктывкарском микрорайоне Лесозавод;
  • Врачебная амбулатория в селе Пажга Сыктывдинского района;
  • Семь фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в сельской местности.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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