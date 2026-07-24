Жители Удорского района получат доступ к медицинской помощи в новой амбулатории

В поселке Благоево Удорского района Республики Коми строят новую врачебную амбулаторию. Объект возводят по модульной технологии в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".
На текущий момент здание готово на 40%. Строители из сыктывкарской компании "Монтаж-Сервис" уже установили свайный фундамент и смонтировали каркас, сейчас готовят кровлю. Стоимость работ составляет 21 миллион рублей. Здание подключат к центральным сетям водоснабжения, водоотведения и тепла.
|Параметр
|Данные по объекту в Благоево
|Стоимость контракта
|21 млн рублей
|Текущая готовность
|40%
|Срок завершения
|до 15 сентября 2026 года
"В Год села мы уделяем особое внимание доступности и качеству медицинских услуг на сельских территориях. Возведение амбулатории в Благоево станет важным шагом в улучшении качества медицинской помощи жителям поселка и близлежащих деревень", — отметил Ростислав Гольдштейн.
Новая точка медицины позволит жителям отдаленных деревень получать помощь ближе к дому, не выезжая в районный центр. Всего в этом году в республике появится десять модульных объектов здравоохранения.
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