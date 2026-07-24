Парк электрокаров в Санкт-Петербурге растет почти по тысяче машин ежегодно

Автопарк Санкт-Петербурга за четыре года пополнился тысячами электромобилей. По официальным данным ГАИ и профильных ведомств, к завершению 2024 года в городе числилось 3191 транспортное средство на тяге, а к концу 2025-го планка достигла 4088 единиц. Если сравнивать с пандемийным 2020 годом, когда на дороги выезжало всего 187 машин с "зелеными" номерами, сегмент вырос более чем в 21 раз.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Мужчина проверяет разъем зарядки электромобиля в дождь

"В 2021 году в Петербурге было 584 электромобиля, годом позже — 1011, а в 2023-м цифра перевалила за 2000. Сейчас ежегодный прирост стабильно держится на уровне тысячи новых машин в год", — уточняет источник со ссылкой на городские службы.

Параллельно классическим электрокарам в городе множатся гибриды. За два года их количество фактически удвоилось: если в 2023 году насчитывалось 8,8 тысячи таких автомобилей, то к 2025 году цифры стали значительно внушительнее. На фоне общего легкового парка Петербурга, который уже превысил отметку в 2 миллиона штук, доля "электричек" пока невелика, но динамика расширения заправочной сети подтверждает серьезность намерений города. Сейчас заправить аккумуляторы можно на 447 станциях, что в четыре раза больше показателей 2022 года.

К 2030 году власти планируют снова удвоить количество экологичного транспорта на улицах. Впрочем, быстрый рост создает и очереди: владельцы гибридов все чаще конкурируют за розетку с чистыми электрокарами, особенно в периоды рыночных колебаний на топливном рынке. Эксперты также советуют присматриваться только к новым машинам, так как диагностика износа батареи у подержанных авто остается сложной и дорогостоящей процедурой.