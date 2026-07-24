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В Ленинградской области сводный противоэпизоотический отряд провел тренировки по борьбе с сибирской язвой и гриппом птиц

Россия » Северо-Запад » Ленинградская область

В Ломоносовском районе Ленинградской области провели совместные учения по ликвидации очагов опасных инфекционных заболеваний животных. В тренировках участвовали ветеринарные службы региона и подразделения Росгвардии.

Цветущая ветка дерева с белыми цветами и летящая ласточка в саду
Фото: Pravda.Ru by Вольдемар Курицын is licensed under Все права защищены
Цветущая ветка дерева с белыми цветами и летящая ласточка в саду

Сводный противоэпизоотический отряд отрабатывал сценарии реагирования на появление сибирской язвы и гриппа птиц. В маневрах задействовали сотрудников госветслужбы области, МЧС, аварийно-спасательных формирований, медиков, представителей силовых ведомств и местных администраций.

В открытии учений участвовали вице-губернатор Ленинградской области Олег Малащенко, депутат Госдумы Сергей Яхнюк и начальник ветеринарно-санитарной службы Северо-Западного округа войск Нацгвардии РФ Дмитрий Пурисов.

"Сейчас на территории Ленобласти очагов опасных инфекций животных нет", — сообщили в администрации региона.

Подобные учения позволяют координировать работу разных ведомств, чтобы в случае реальной вспышки болезни удалось быстро изолировать зараженную зону и не допустить распространения инфекции на соседние районы и хозяйства.

Участники учений Отрабатываемые угрозы
Госветслужба ЛО, Росгвардия, МЧС, медики, органы местного самоуправления Грипп птиц, сибирская язва
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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