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Правительство Крыма может использовать внебюджетные фонды для выплат жителям

Россия » Юг » Симферополь

Власти Крыма выплатят компенсации за поврежденное жилье и автомобили в течение трех дней. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов по итогам совещания в Ялте.

Автомагистраль с камерами
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Автомагистраль с камерами

Для ускорения выплат правительство может привлечь деньги из внебюджетных фондов. Главы муниципалитетов получили задачу не просто регистрировать жалобы жителей, а добиваться конкретного результата в кратчайшие сроки и поддерживать прямую связь с людьми.

"Спасибо всем, кто в эти непростые дни сохраняет спокойствие, помогает соседям и поддерживает тех, кому особенно тяжело", — написал Сергей Аксенов.

Ответы на популярные вопросы

В какой срок придут деньги?

По заявлению главы региона, выплаты должны поступить в течение трех дней.

За что полагаются компенсации?

Речь идет о возмещении ущерба за поврежденное имущество, прежде всего — за автомобили и жилые помещения.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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