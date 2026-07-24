Правительство Крыма может использовать внебюджетные фонды для выплат жителям

Власти Крыма выплатят компенсации за поврежденное жилье и автомобили в течение трех дней. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов по итогам совещания в Ялте.
Для ускорения выплат правительство может привлечь деньги из внебюджетных фондов. Главы муниципалитетов получили задачу не просто регистрировать жалобы жителей, а добиваться конкретного результата в кратчайшие сроки и поддерживать прямую связь с людьми.
"Спасибо всем, кто в эти непростые дни сохраняет спокойствие, помогает соседям и поддерживает тех, кому особенно тяжело", — написал Сергей Аксенов.
По заявлению главы региона, выплаты должны поступить в течение трех дней.
Речь идет о возмещении ущерба за поврежденное имущество, прежде всего — за автомобили и жилые помещения.
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