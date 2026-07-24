В Липецкой области запустили образовательную программу "Женское лидерство"

В Липецкой области запустили образовательную программу "Женское лидерство". Проект объединил женщин из разных сфер, которые планируют развивать свои профессиональные навыки и внедрять новые инициативы для жителей региона.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Женщина за компьютером в офисе

Обучение разделено на шесть тематических блоков. Участницы изучат вопросы построения карьеры, наставничества и командной работы, освоят инструменты цифровизации, основы публичных выступлений и эмоциональный интеллект. Программа дополнена практическими мастер-классами.

Направление обучения Что изучают Профессиональный рост Карьера, наставничество, командная работа Личные компетенции Эмоциональный интеллект, публичные выступления Технологии Цифровые инструменты

Итогом обучения станет профильный форум. На нем участницы представят готовые проекты и предложат конкретные шаги по развитию женского сообщества в области.

"Программа станет ресурсом для профессионального роста и пространством для открытого диалога", — отметил губернатор Игорь Артамонов.

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