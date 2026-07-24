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В Липецкой области запустили образовательную программу "Женское лидерство"

Россия » Центр » Липецк

В Липецкой области запустили образовательную программу "Женское лидерство". Проект объединил женщин из разных сфер, которые планируют развивать свои профессиональные навыки и внедрять новые инициативы для жителей региона.

Женщина за компьютером в офисе
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Женщина за компьютером в офисе

Обучение разделено на шесть тематических блоков. Участницы изучат вопросы построения карьеры, наставничества и командной работы, освоят инструменты цифровизации, основы публичных выступлений и эмоциональный интеллект. Программа дополнена практическими мастер-классами.

Направление обучения Что изучают
Профессиональный рост Карьера, наставничество, командная работа
Личные компетенции Эмоциональный интеллект, публичные выступления
Технологии Цифровые инструменты

Итогом обучения станет профильный форум. На нем участницы представят готовые проекты и предложат конкретные шаги по развитию женского сообщества в области.

"Программа станет ресурсом для профессионального роста и пространством для открытого диалога", — отметил губернатор Игорь Артамонов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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