В Липецкой области запустили образовательную программу "Женское лидерство". Проект объединил женщин из разных сфер, которые планируют развивать свои профессиональные навыки и внедрять новые инициативы для жителей региона.
Обучение разделено на шесть тематических блоков. Участницы изучат вопросы построения карьеры, наставничества и командной работы, освоят инструменты цифровизации, основы публичных выступлений и эмоциональный интеллект. Программа дополнена практическими мастер-классами.
|Направление обучения
|Что изучают
|Профессиональный рост
|Карьера, наставничество, командная работа
|Личные компетенции
|Эмоциональный интеллект, публичные выступления
|Технологии
|Цифровые инструменты
Итогом обучения станет профильный форум. На нем участницы представят готовые проекты и предложат конкретные шаги по развитию женского сообщества в области.
"Программа станет ресурсом для профессионального роста и пространством для открытого диалога", — отметил губернатор Игорь Артамонов.
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