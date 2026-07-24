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В Муслюмовском районе обсудили реализацию Народной программы "Единой России"

Россия » Поволжье » Казань

В Муслюмовском районе подвели итоги пятилетней работы по обновлению инфраструктуры. Главными темами форума "Работаем на результат!", прошедшего в районном центре, стали завершение капитального ремонта моста через реку Ик и строительство Третьей объездной дороги вокруг села Муслюмово.

Строительство дороги
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Строительство дороги

Глава района Альберт Хузин сообщил, что обновленный мост стал ключевым звеном в транспортной сети региона, так как район связывает Татарстан с соседними субъектами. Сейчас дорожные службы завершают работу над объездным путем: новая трасса выведет транзитный поток из жилой зоны, что обезопасит путь детей в школы.

Объект / Направление Статус и деталие работ
Мост через р. Ик Капитальный ремонт завершен
Третья объездная дорога (с. Муслюмово) Завершается строительство
Дороги Шуганка — Муслюмово и Варашбаш — Муслюмово Ремонт продолжается
Улицы в с. Михайловка и Старый Варяш Асфальтирование выполнено
Дороги в с. Верхний Табын, Катмыш и Старые Карамалы Работы ведутся

Помимо дорог, в муниципалитете обновили многоквартирные дома и систему питьевого водоснабжения. Также затронули вопросы медицины и образования. Гульназ Гайнетдинова, заместитель начальника Управления по надзору за техническим состоянием самоходных машин Татарстана, пояснила, что текущее строительство школ, ФАПов и домов культуры в селах привязано к нацпроектам "Семья" и "Инфраструктура для жизни".

Возвращение специалистов в деревню

Проблема кадров стала отдельным пунктом обсуждения. Глава Азнакаевского района Марсель Шайдуллин привел пример программы "Авыл яши. Деревня живет", которая помогает привлекать молодых образованных людей обратно в сельскую местность.

"Наша общая задача — сохранить села, создавая условия для жизни и работы молодых специалистов", — подчеркнул Марсель Шайдуллин.

Признание достижений

На форуме презентовали Фестиваль труда и доблести. В частности, напомнили о решении раиса Татарстана Рустама Минниханова учредить Электронную доску почета республики с 1 мая 2026 года. Инструмент создадут для публичного признания заслуг профессионалов и поддержки трудовых традиций.

Форум "Работаем на результат!" является частью серии встреч, где оценивают ход реализации Народной программы "Единой России", запущенной в 2021 году. Базой для проектов стали 2,5 млн предложений граждан по всей стране.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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