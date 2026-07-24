Суд в Курске отказал в смягчении приговора бывшему вице-губернатору Алексею Дедову

Курский областной суд отклонил апелляции бывшего заместителя губернатора Алексея Дедова и его сообщника Дмитрия Шубина. Решение суда оставило в силе приговоры: Дедов остается в колонии на 17 лет, а Шубин — на 8 лет.

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Алексей Дедов пытался добиться смягчения наказания, предложив суду изменить квалификацию его действий. Вместо взяточничества он просил применить статью о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), по которой максимальный срок составляет 10 лет. Свой довод чиновник обосновал тем, что не мог реально выполнить те обещания, за которые получал деньги от взяткодателей.

Также осужденный просил объединить два эпизода получения взяток в один. По словам Дедова, схема с откатами по государственным контрактам была разработана им и бывшим губернатором Курской области Романом Старовойтом заранее, а все последующие платежи были лишь частью этого единого плана.

Отдельным вопросом стал арест имущества. Дедов требовал разблокировать автомобиль Mercedes-Benz GL 350, принадлежащий его жене. Машину купили в 2021 году — до начала событий по делу. Чиновник утверждает, что супруга оплатила покупку из личных накоплений и средств от продажи другого имущества.

Суд счел эти аргументы необоснованными. Приговоры в отношении Дедова и Дмитрия Шубина, осужденного за посредничество во взяточничестве, остались без изменений.