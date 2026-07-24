В ДНР определили категории граждан с бесплатным доступом к спортзалам

В Донецкой Народной Республике приняли закон о физической культуре и спорте. Документ вводит единые правила для всех уровней: от дворовых площадок и детских секций до профессиональных сборных команд. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства ДНР Кирилл Макаров.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Мужчина на гимнастических кольцах в спортзале

Главный акцент в новом законе сделали на развитии массового, школьного и студенческого спорта. Программа включает строительство новых объектов и модернизацию старых, расширение комплекса ГТО и создание условий для занятий спортом людей с инвалидностью.

Категория граждан Условия посещения спортобъектов Воспитанники госспортучреждений, дети-сироты, инвалиды I группы, ветераны боевых действий и их семьи Бесплатно Многодетные семьи, малоимущие граждане, инвалиды II и III групп, неработающие пенсионеры Льготные условия

Поддержка тренеров и атлетов

Закон меняет систему работы со спортсмерами. Теперь действуют общие правила формирования сборных команд и утверждения календарей соревнований. Спортивные федерации получили больше полномочий.

Для тех, кто занимается спортом профессионально, предусмотрены дополнительные меры:

выплаты за достижения;

стипендии Главы ДНР и почетные звания;

медицинское сопровождение;

страхование членов сборных команд.

"Любая победа начинается задолго до выхода на старт. Она начинается с доступной секции рядом с домом, хорошего тренера и уверенности, что твой труд будет востребован. Именно на это и направлен новый закон", — подчеркнул Кирилл Макаров.