В ДНР определили категории граждан с бесплатным доступом к спортзалам

В Донецкой Народной Республике приняли закон о физической культуре и спорте. Документ вводит единые правила для всех уровней: от дворовых площадок и детских секций до профессиональных сборных команд. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства ДНР Кирилл Макаров.
Главный акцент в новом законе сделали на развитии массового, школьного и студенческого спорта. Программа включает строительство новых объектов и модернизацию старых, расширение комплекса ГТО и создание условий для занятий спортом людей с инвалидностью.
|Категория граждан
|Условия посещения спортобъектов
|Воспитанники госспортучреждений, дети-сироты, инвалиды I группы, ветераны боевых действий и их семьи
|Бесплатно
|Многодетные семьи, малоимущие граждане, инвалиды II и III групп, неработающие пенсионеры
|Льготные условия
Закон меняет систему работы со спортсмерами. Теперь действуют общие правила формирования сборных команд и утверждения календарей соревнований. Спортивные федерации получили больше полномочий.
Для тех, кто занимается спортом профессионально, предусмотрены дополнительные меры:
"Любая победа начинается задолго до выхода на старт. Она начинается с доступной секции рядом с домом, хорошего тренера и уверенности, что твой труд будет востребован. Именно на это и направлен новый закон", — подчеркнул Кирилл Макаров.
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