В Ярославской области очереди на АЗС сократились до периодов пиковых нагрузок

В Ярославской области стабилизировались поставки топлива. Очереди на заправках теперь возникают только в часы пик, а логистические цепочки перенастроили.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Очередь людей с канистрами на заправке

По словам губернатора Михаила Евраева, бензин начали поставлять и на частные АЗС, хотя некоторые точки всё еще испытывают дефицит. Сейчас региональные власти ведут переговоры с поставщиками, чтобы обеспечить стабильный привоз топлива на все коммерческие заправки области.

"Вице-премьер Александр Валентинович Новак поручил Минэнерго и нефтяным компаниям проработать отмену ограничений на продажу топлива меньше пятидесяти литров. Полностью поддерживаю данную инициативу. Многие ограничения уже не нужны, ажиотаж прошел", — заявил губернатор Михаил Евраев.