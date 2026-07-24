В Ярославской области очереди на АЗС сократились до периодов пиковых нагрузок

В Ярославской области стабилизировались поставки топлива. Очереди на заправках теперь возникают только в часы пик, а логистические цепочки перенастроили.
По словам губернатора Михаила Евраева, бензин начали поставлять и на частные АЗС, хотя некоторые точки всё еще испытывают дефицит. Сейчас региональные власти ведут переговоры с поставщиками, чтобы обеспечить стабильный привоз топлива на все коммерческие заправки области.
"Вице-премьер Александр Валентинович Новак поручил Минэнерго и нефтяным компаниям проработать отмену ограничений на продажу топлива меньше пятидесяти литров. Полностью поддерживаю данную инициативу. Многие ограничения уже не нужны, ажиотаж прошел", — заявил губернатор Михаил Евраев.
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