В Калуге и восьми округах области уничтожили 15 украинских беспилотников

В среду, 24 июля, в 13 регионах России, а также над акваториями Черного и Азовского морей сбили 210 украинских беспилотников самолетного типа.

Фото: unsplash.com by Джейсон Блэкай, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дрон

В Калужской области уничтожили 15 дронов. Беспилотники перехватили на окраине Калуги, а также в Бабынинском, Жиздринском, Жуковском, Людиновском, Перемышльском, Тарусском, Ферзиковском и Хвастовичском округах.

По предварительной информации, обломки не нанесли ущерба зданиям, люди не пострадали.