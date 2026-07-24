В среду, 24 июля, в 13 регионах России, а также над акваториями Черного и Азовского морей сбили 210 украинских беспилотников самолетного типа.
В Калужской области уничтожили 15 дронов. Беспилотники перехватили на окраине Калуги, а также в Бабынинском, Жиздринском, Жуковском, Людиновском, Перемышльском, Тарусском, Ферзиковском и Хвастовичском округах.
По предварительной информации, обломки не нанесли ущерба зданиям, люди не пострадали.
Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.