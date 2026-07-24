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Минпромторг Нижегородской области сообщил о грантах на создание новых цифровых продуктов

Россия » Поволжье » Новости Нижнего Новгорода

Малые предприятия Нижегородской области могут получить гранты до 30 млн рублей на создание цифровых продуктов. Конкурс "Развитие-ЦТ" организовали Фонд содействия инновациям (ФСИ) и Минцифры России в рамках федерального проекта "Отечественные решения".

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Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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"Программа предназначена для компаний, которые уже имеют собственные разработки и готовы создавать новые конкурентоспособные продукты", — сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Средства выделяют на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). Разработки должны быть ориентированы на машиностроение, транспорт, энергетику, сельское хозяйство, строительство, химическую и ракетно-космическую промышленность.

Условие Требование
Сумма гранта до 30 млн рублей
Софинансирование от 20% от суммы гранта (внебюджетные средства)
Срок проекта 12 или 18 месяцев
Выручка компании за 2023-2025 гг.: от суммы гранта до 300 млн рублей

Требования к участникам

Подать заявку могут малые предприятия, которые уже продают наукоемкую продукцию. Компания должна иметь собственный сайт и исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности. Также условием является отсутствие действующих договоров с ФСИ.

Компании со статусом "малая технологическая компания" получат преимущество — два дополнительных балла при оценке заявки.

Порядок и сроки подачи

Прием заявок открыт до 10:00 24 августа 2026 года. Документы подают через систему АС "Фонд-М" по адресу online. fasie.ru/.

Комиссия оценит проекты по нескольким критериям: новизна решения, соответствие задачам импортозамещения, вероятность внедрения и коммерческий потенциал продукта.

Консультации по программам ФСИ предоставляют в технопарке "Анкудиновка": +7 (831) 275-83-46 или через почту innov@bi-clever.ru, delo@bi-clever.ru. Общие меры поддержки бизнеса доступны в центре "Мой бизнес" (мойбизнес52.рф), телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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