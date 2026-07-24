Председатель Правительства Коми потребовал устранить брак при ремонте школы в Ухте

Председатель Правительства Республики Коми Дмитрий Братыненко проверил ход капитального ремонта школы № 21 в Ухте. Во время осмотра он обнаружил брак при обустройстве лестничных пролетов: работы выполнили с нарушением проекта.

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"Подрядной организации дано указание незамедлительно устранить все недочёты. Строгое соблюдение проектных требований — залог своевременной сдачи объекта без снижения качества работ на финальных этапах", — сообщил Дмитрий Братыненко.

На данный момент здание отремонтировали на 53%. Рабочие уже заменили окна, смонтировали системы водоснабжения и водоотведения, проложили магистральные кабели. На четвертом этаже установили гипсокартонные перегородки, а на третьем и четвертом демонтировали старые радиаторы.

Обновление школы финансируют по федеральной программе "Модернизация школьных систем образования" и госпрограмме "Развитие образования". Проект также объединяет национальный проект "Молодёжь и дети" и региональную инициативу "Всё лучшее — детям".

Параметр Статус / Описание Готовность объекта 53% Выполненные работы Замена окон, водопровод, электрика, перегородки Проблемные зоны Лестничные пролеты (нарушение проекта)