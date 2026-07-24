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Председатель Правительства Коми потребовал устранить брак при ремонте школы в Ухте

Россия » Северо-Запад » Сыктывкар

Председатель Правительства Республики Коми Дмитрий Братыненко проверил ход капитального ремонта школы № 21 в Ухте. Во время осмотра он обнаружил брак при обустройстве лестничных пролетов: работы выполнили с нарушением проекта.

Ученик за рамкой с буквами
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Ученик за рамкой с буквами

"Подрядной организации дано указание незамедлительно устранить все недочёты. Строгое соблюдение проектных требований — залог своевременной сдачи объекта без снижения качества работ на финальных этапах", — сообщил Дмитрий Братыненко.

На данный момент здание отремонтировали на 53%. Рабочие уже заменили окна, смонтировали системы водоснабжения и водоотведения, проложили магистральные кабели. На четвертом этаже установили гипсокартонные перегородки, а на третьем и четвертом демонтировали старые радиаторы.

Обновление школы финансируют по федеральной программе "Модернизация школьных систем образования" и госпрограмме "Развитие образования". Проект также объединяет национальный проект "Молодёжь и дети" и региональную инициативу "Всё лучшее — детям".

Параметр Статус / Описание
Готовность объекта 53%
Выполненные работы Замена окон, водопровод, электрика, перегородки
Проблемные зоны Лестничные пролеты (нарушение проекта)
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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