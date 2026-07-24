Председатель Правительства Коми потребовал устранить брак при ремонте школы в Ухте

Председатель Правительства Республики Коми Дмитрий Братыненко проверил ход капитального ремонта школы № 21 в Ухте. Во время осмотра он обнаружил брак при обустройстве лестничных пролетов: работы выполнили с нарушением проекта.
"Подрядной организации дано указание незамедлительно устранить все недочёты. Строгое соблюдение проектных требований — залог своевременной сдачи объекта без снижения качества работ на финальных этапах", — сообщил Дмитрий Братыненко.
На данный момент здание отремонтировали на 53%. Рабочие уже заменили окна, смонтировали системы водоснабжения и водоотведения, проложили магистральные кабели. На четвертом этаже установили гипсокартонные перегородки, а на третьем и четвертом демонтировали старые радиаторы.
Обновление школы финансируют по федеральной программе "Модернизация школьных систем образования" и госпрограмме "Развитие образования". Проект также объединяет национальный проект "Молодёжь и дети" и региональную инициативу "Всё лучшее — детям".
|Параметр
|Статус / Описание
|Готовность объекта
|53%
|Выполненные работы
|Замена окон, водопровод, электрика, перегородки
|Проблемные зоны
|Лестничные пролеты (нарушение проекта)
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