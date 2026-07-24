Саратовская областная Дума запретила продажу электронных сигарет в регионе

Саратовская область стала первым регионом в России, где на местном уровне запретили продажу вейпов. Теперь другие субъекты РФ могут использовать этот опыт для борьбы с электронными сигаретами.
В программе "Политклуб" ведущий Илья Леонтьев и директор электронной газеты "ТелеграфЪ" Михаил Шмырев обсудили последствия этого решения и реальные шансы улучшить здоровье граждан с помощью запретов.
"Вред от этих вейпов очевиден. Если с чем-то бороться, то прежде всего это надо запрещать. Поэтому я понимаю Саратовскую областную Думу, которая пошла на этот шаг", — отметил Михаил Шмырев.
Политолог предупреждает: поскольку закон ограничивает только продажу, а не само употребление, спрос не исчезнет полностью. Это создаст почву для развития нелегального бизнеса.
По мнению специалиста, федеральный центр фактически передал вопрос регулирования вейпов в руки регионов. Саратов заложил основу, и теперь другие области, скорее всего, повторят этот путь, формируя общую правоприменительную практику по ходу дела.
Главным препятствием для успеха закона Шмырев называет не отсутствие норм, а слабый контроль за их соблюдением. В качестве примера он приводит запрет на ночную продажу алкоголя в Саратовской области: законодательство существует, но сеть "наливаек" продолжает работать.
"Все упирается не в отсутствие законодательной базы, она вполне исчерпывающая. А вот именно в применении санкций, соблюдении закона", — резюмировал Михаил Шмырев.
Теперь соседние регионы будут следить за саратовским экспериментом, чтобы понять, какие дополнительные меры контроля необходимы для того, чтобы запрет не остался только на бумаге.
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