Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уголовное дело из-за протекающей крыши жилого дома в Нижегородской области
Нижегородская администрация предупредила о принудительном перемещении машин с набережной 25 июля
Администрация Тюмени организовала временное размещение людей в гостиницах
В Ставропольском крае 860 человек привлекли к ответственности за долги по алиментам
Автомобильные новинки августа 2026 года включают Lada Niva Legend, Tenet и Esteo
Республиканский кадровый центр Калмыкии организовал бесплатное обучение для матерей
Секрет долговечной плитки раскрыт: какие способы навсегда избавят швы от сорняков без вреда для покрытия
В Дагестане запустили программу по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С
Дорожные службы ограничат транспорт на проспекте Доватора в ночные часы

Саратовская областная Дума запретила продажу электронных сигарет в регионе

Россия » Поволжье » Саратов

Саратовская область стала первым регионом в России, где на местном уровне запретили продажу вейпов. Теперь другие субъекты РФ могут использовать этот опыт для борьбы с электронными сигаретами.

Табличка не курить
Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved
Табличка не курить

В программе "Политклуб" ведущий Илья Леонтьев и директор электронной газеты "ТелеграфЪ" Михаил Шмырев обсудили последствия этого решения и реальные шансы улучшить здоровье граждан с помощью запретов.

"Вред от этих вейпов очевиден. Если с чем-то бороться, то прежде всего это надо запрещать. Поэтому я понимаю Саратовскую областную Думу, которая пошла на этот шаг", — отметил Михаил Шмырев.

Риски теневого рынка

Политолог предупреждает: поскольку закон ограничивает только продажу, а не само употребление, спрос не исчезнет полностью. Это создаст почву для развития нелегального бизнеса.

По мнению специалиста, федеральный центр фактически передал вопрос регулирования вейпов в руки регионов. Саратов заложил основу, и теперь другие области, скорее всего, повторят этот путь, формируя общую правоприменительную практику по ходу дела.

Проблема исполнения

Главным препятствием для успеха закона Шмырев называет не отсутствие норм, а слабый контроль за их соблюдением. В качестве примера он приводит запрет на ночную продажу алкоголя в Саратовской области: законодательство существует, но сеть "наливаек" продолжает работать.

"Все упирается не в отсутствие законодательной базы, она вполне исчерпывающая. А вот именно в применении санкций, соблюдении закона", — резюмировал Михаил Шмырев.

Теперь соседние регионы будут следить за саратовским экспериментом, чтобы понять, какие дополнительные меры контроля необходимы для того, чтобы запрет не остался только на бумаге.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Либералы
А.Чубайс: «Ну, вымрет тридцать миллионов. Они не вписались в рынок»
Новые моторы для Нивы и Весты: что изменилось в характеристиках
Авто
Новые моторы для Нивы и Весты: что изменилось в характеристиках
Популярное
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира

Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.

Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге
Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС Любовь Степушова Тихие переговоры за спиной Запада: найден неожиданный посредник для спасения Корейского полуострова Андрей Николаев Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине
Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных
Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США
Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США
Последние материалы
Звёзды отказываются от плотного грима: летний макияж вышел на новый уровень естественности
Освободилась грядка после чеснока? Посадите эти культуры сейчас — урожай приятно удивит уже осенью
Платье-комбинация снова в игре: летние сочетания, которые сделают ваш образ дороже
Больше никакой музыки на радио: жёсткий шаг в Латвии заставил композитора Паулса отреагировать
Пластик пожелтел не от грязи: эксперты назвали настоящую причину и безопасный способ очистки
Врачи Кемерова оказали экстренную помощь 5 тысячам детей после присасывания клещей
Сотрудники рязанской компании получили долги по зарплате после проверки прокуратуры
Четыре школы в Пензенской области обязали установить наружное освещение
Поднебесная без пафоса: прямой рейс Москва — Ухань открыл россиянам другой Китай
Жир уходит, а тело становится подтянутым: самые эффективные позы йоги для стройности и тонуса мышц
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.