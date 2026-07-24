Уголовное дело из-за протекающей крыши жилого дома в Нижегородской области

Следователи Нижегородской области возбудили уголовное дело из-за плохого состояния крыши жилого дома на улице Бориса Корнилова. Речь идет о статье за оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Правосудие: Фемида, весы и молоток

Поводом для проверки стали публикации в СМИ. В материалах говорилось, что кровля многоквартирного дома протекает несколько лет, но проблема так и не была решена.

"В настоящее время организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего", — пояснили в Следственном комитете.

Ситуация с содержанием жилого фонда в городе остается напряженной. Ранее стало известно, что нижегородский фонд капремонта выплатит компенсацию жильцам другого дома, где из-за износа конструкций обрушился потолок.

Экспертная проверка: юрист по региональному законодательству юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова