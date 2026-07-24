Нижегородская администрация предупредила о принудительном перемещении машин с набережной 25 июля

Набережная Гребного канала в Нижнем Новгороде станет недоступна для автомобилей 25 июля. Движение перекроют с полуночи до 18:00, сообщили в городской администрации.
Ограничения затронут участок от дома №10 по улице Красная Слобода до дома №177 по улице Слобода Печеры. Дорогу закрывают ради проведения спортивного мероприятия.
"Водителей просят заранее убрать автомобили с указанного участка. Машины, оставленные в зоне перекрытия, будут принудительно перемещены", — предупредили в администрации города.
Автомобилистам советуют заранее изучить маршруты объезда и следовать временным дорожным знакам.
|Параметр
|Детали перекрытия
|Дата и время
|25 июля, с 00:00 до 18:00
|Границы участка
|ул. Красная Слобода, 10 — ул. Слобода Печеры, 177
|Причина
|Спортивное мероприятие
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