Администрация Тюмени организовала временное размещение людей в гостиницах

Тюменский гидрометцентр выпустил штормовое предупреждение из-за угрозы паводка. В городе готовятся к подъему уровня воды в реке Туре.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Строительство дамбы

Мэр Тюмени Максим Афанасьев сообщил, что городские дамбы исправны. Состояние защитных сооружений мониторят с помощью наземных групп и беспилотников.

"Прогноз, к сожалению, неутешительный, однако повода для паники нет. Ситуация под контролем администрации", — сообщил Максим Афанасьев в своем канале.

Меры безопасности и эвакуация

Сотрудники департаментов городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности обходят дома в зонах возможного подтопления. Специалисты проверяют уровень воды на участках, состояние хозяйственных построек и работу систем электро- и газоснабжения.

Власти составляют списки жителей для возможной эвакуации, учитывая состав семей и наличие домашних животных. Тем, кто оказался в критической ситуации, предоставляют места временного размещения. Часть семей уже переехала в гостиницы, где организовано питание и доступ к питьевой воде.

Ресурсоснабжающие организации проверяют состояние электросетей и газовых магистралей на потенциально опасных участках, чтобы исключить аварии при подъеме воды.

Направление работ Что делается Инфраструктура Ревизия газового и электрохозяйства, проверка дамб Жилой сектор Подомовые обходы, оповещение жителей о риске подтопления Социальная помощь Размещение людей в гостиницах (ПВР)

Параллельно с этим тюменский Роспотребнадзор зафиксировал улучшение качества воды в Туре.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова Паводковые ситуации требуют не только технической готовности дамб, но и четкой логистики по вывозу людей и животных из низин. Главный риск при подтоплениях — это короткие замыкания в электросетях и утечки газа в частном секторе, поэтому предварительная ревизия коммуникаций критически важна для предотвращения техногенных аварий на фоне природного катаклизма.