В Ставропольском крае 860 человек привлекли к ответственности за долги по алиментам

Судебные приставы Ставрополья за первые шесть месяцев 2026 года взыскали с должников по алиментам более 554 миллионов рублей.
Всего в регионе на исполнении находилось почти 18 тысяч производств по содержанию детей. Сейчас рабочий остаток составляет 8 264 дела. В ГУФССП РФ по краю уточнили, что основная часть должников — мужчины, но 17 дел завели и против женщин.
|Показатель
|Значение
|Сумма взысканных средств
|554,5 млн рублей
|Общее число производств
|около 18 000
|Текущий остаток дел
|8 264
К ответственности за неуплату выплат без уважительных причин привлекли 860 человек. Из них 606 получили административные штрафы, а в отношении 254 граждан возбудили уголовные дела.
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