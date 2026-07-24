В Ставропольском крае 860 человек привлекли к ответственности за долги по алиментам

Судебные приставы Ставрополья за первые шесть месяцев 2026 года взыскали с должников по алиментам более 554 миллионов рублей.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Серебряные монеты в раскрытой ладони на фоне голубого неба

Всего в регионе на исполнении находилось почти 18 тысяч производств по содержанию детей. Сейчас рабочий остаток составляет 8 264 дела. В ГУФССП РФ по краю уточнили, что основная часть должников — мужчины, но 17 дел завели и против женщин.

Показатель Значение Сумма взысканных средств 554,5 млн рублей Общее число производств около 18 000 Текущий остаток дел 8 264

К ответственности за неуплату выплат без уважительных причин привлекли 860 человек. Из них 606 получили административные штрафы, а в отношении 254 граждан возбудили уголовные дела.

Экспертная проверка:

юрист по региональному законодательству юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова