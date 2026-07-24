Республиканский кадровый центр Калмыкии организовал бесплатное обучение для матерей

В Калмыкии республиканский кадровый центр помог найти работу 62 женщинам, которые воспитывают несовершеннолетних детей. С начала года за профессиональной поддержкой в ведомство обратились 194 жительницы региона.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Дети с цветами перед школой

Женщины трудоустроились в разные сферы: от бухгалтерии, торговли и налоговой службы до работы в МФЦ, библиотеках, полиции и спортивных секциях. Также часть женщин пошла работать швеями.

Для тех, кто решил сменить профиль или повысить квалификацию, центр организовал бесплатное обучение. Сейчас шесть человек проходят переподготовку по нацпроекту "Кадры". После консультаций со специалистами они выбрали профессии оператора ЭВМ, оператора котельной и охранника.

Показатель Количество человек Обратились за поддержкой 194 Успешно трудоустроились 62 Проходят переобучение по нацпроекту "Кадры" 6

Сотрудники центра подбирают вакансии с учетом семейных обстоятельств. Приоритетом становится график, который позволяет совмещать труд с воспитанием детей, а также близость рабочего места к дому.

"Для женщин с детьми крайне важно найти баланс между карьерой и семьей, поэтому сотрудники подходят к каждой ситуации точечно. Помощь заключается не просто в подборе вакансий, а в комплексном анализе сильных сторон кандидата и предложении путей развития, включая переобучение. Цель ведомства — обеспечить стабильное профессиональное будущее с возможностью карьерного роста", — подчеркнул руководитель кадрового центра Инджи Нимгиров.

Значение для региона

Поддержка женщин с детьми в вопросах занятости напрямую влияет на социальную стабильность семей и экономику региона. Возможность получить актуальную профессию бесплатно снижает риски долгосрочной безработицы и позволяет матерям возвращаться в профессиональную среду без ущерба для воспитания детей.

Экспертная проверка:

эксперт по социальной политике и демографии эксперт по социальной политике и демографии Елена Романова