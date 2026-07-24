В Дагестане запустили программу по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С

Жители Дагестана теперь могут пройти обследование на гепатит С в рамках обычной диспансеризации. Процедура стала доступнее благодаря федеральной программе "Борьба с хроническим вирусным гепатитом С", которая входит в нацпроект "Продолжительная и активная жизнь", сообщает Минздрав республики.
Болезнь часто называют "тихим убийцей": вирус годами разрушает печень, не вызывая боли или других явных признаков. Опасность заключается в том, что многие узнают о диагнозе только на стадии цирроза или при возникновении тяжелых осложнений.
"Главная опасность гепатита С — его незаметное течение. Сегодня у нас есть возможность выявить заболевание значительно раньше и полностью вылечить его современными противовирусными препаратами. Именно поэтому мы призываем жителей республики не отказываться от обследования во время диспансеризации", — пояснила главный внештатный инфекционист Минздрава Дагестана Саният Магомедова.
Для людей старше 25 лет достаточно один раз в десять лет сдать кровь на антитела к вирусу. Анализ занимает несколько минут, но позволяет начать лечение до того, как болезнь нанесет непоправимый вред организму.
Для тех, у кого вирус подтвердился, государство обеспечивает бесплатную противовирусную терапию. Стоимость курса на одного человека составляет от 300 до 500 тысяч рублей, что делает качественное лечение недоступным для многих без государственной поддержки.
|Показатель
|Значение
|Ежегодный лимит пациентов на бесплатное лечение
|до 1500 человек
|Количество полностью излечившихся в год (среднее)
|около 600 человек
|Стоимость терапии на одного пациента
|300 000 — 500 000 рублей
Параллельно в регионе развивают систему мониторинга. Врачи используют Федеральный регистр хронических вирусных гепатитов, чтобы точнее отслеживать состояние пациентов и быстрее находить новых больных.
Всем жителям республики в возрасте 25 лет и старше.
Достаточно одного анализа на антитела раз в десять лет, если нет иных медицинских показаний.
Терапия предоставляется бесплатно в рамках федеральной программы.
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