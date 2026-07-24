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В Дагестане запустили программу по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С

Россия » Юг » Махачкала

Жители Дагестана теперь могут пройти обследование на гепатит С в рамках обычной диспансеризации. Процедура стала доступнее благодаря федеральной программе "Борьба с хроническим вирусным гепатитом С", которая входит в нацпроект "Продолжительная и активная жизнь", сообщает Минздрав республики.

Коридор поликлиники
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Коридор поликлиники

Болезнь часто называют "тихим убийцей": вирус годами разрушает печень, не вызывая боли или других явных признаков. Опасность заключается в том, что многие узнают о диагнозе только на стадии цирроза или при возникновении тяжелых осложнений.

"Главная опасность гепатита С — его незаметное течение. Сегодня у нас есть возможность выявить заболевание значительно раньше и полностью вылечить его современными противовирусными препаратами. Именно поэтому мы призываем жителей республики не отказываться от обследования во время диспансеризации", — пояснила главный внештатный инфекционист Минздрава Дагестана Саният Магомедова.

Для людей старше 25 лет достаточно один раз в десять лет сдать кровь на антитела к вирусу. Анализ занимает несколько минут, но позволяет начать лечение до того, как болезнь нанесет непоправимый вред организму.

Лечение и доступность терапии

Для тех, у кого вирус подтвердился, государство обеспечивает бесплатную противовирусную терапию. Стоимость курса на одного человека составляет от 300 до 500 тысяч рублей, что делает качественное лечение недоступным для многих без государственной поддержки.

Показатель Значение
Ежегодный лимит пациентов на бесплатное лечение до 1500 человек
Количество полностью излечившихся в год (среднее) около 600 человек
Стоимость терапии на одного пациента 300 000 — 500 000 рублей

Параллельно в регионе развивают систему мониторинга. Врачи используют Федеральный регистр хронических вирусных гепатитов, чтобы точнее отслеживать состояние пациентов и быстрее находить новых больных.

Ответы на популярные вопросы

Кому нужно сдать анализ?

Всем жителям республики в возрасте 25 лет и старше.

Как часто проходить обследование?

Достаточно одного анализа на антитела раз в десять лет, если нет иных медицинских показаний.

Сколько стоит лечение при положительном результате?

Терапия предоставляется бесплатно в рамках федеральной программы.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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