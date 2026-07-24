Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Администрация Ярославля приватизирует недвижимость в бывших Вознесенских казармах
Начальник сельхозотдела Кизилюрта отметил высокий уровень организации полевых работ
Жители Крыма с поврежденным жильем получат компенсации из регионального бюджета
Санкции ЕС затронули банковский и промышленный сектор Челябинской области
Страховые компании пересматривают тарифы ОСАГО и каско для владельцев электромобилей
Объем незаконно вырубленной древесины в Псковской области сократился до 252 кубометров
Пензенская область начнет капитальный ремонт мостов через Шуварду и Чардым в 2027 году
Саратовская областная Дума запретила продажу электронных сигарет в регионе
Уголовное дело из-за протекающей крыши жилого дома в Нижегородской области

Диагностика теплосетей затронет дома по улицам Московской и Емлютина в Саратове

Россия » Поволжье » Саратов

В Кировском районе Саратова с 27 по 29 июля проверят теплосети на скрытые повреждения. Специалисты "Т Плюс" используют флуоресцентный краситель, чтобы найти микротрещины и свищи в трубопроводах, которые питаются от котельной на улице Емлютина, 44.

Саратов Кумысная поляна Лысая гора
Фото: commons.wikimedia.org by ИринаЯ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Саратов Кумысная поляна Лысая гора

Инженеры зальют в систему реагент "Уранин". Вещество светится в ультрафиолете, что позволяет обнаружить утечки, невидимые при обычном осмотре. Раннее выявление таких дефектов поможет избежать аварийных отключений отопления зимой.

Адреса и порядок действий

Диагностика затронет жилые дома № 169 по улице Московской и № 51 по улице Емлютина. Если из-за разгерметизации труб окрашенная вода попадет в краны, жителям нужно сообщить об этом в Тепловую справочную службу.

Параметр Информация
Сроки работ 27-29 июля
Телефон службы 8 (8452) 24-57-36
Используемый агент "Уранин" (флуоресцентный краситель)

Реагент безвреден для людей, животных и экологии — его используют в медицине и пищевой индустрии. Тем не менее, использовать воду с красителем до завершения работ не рекомендуют.

Экспертная проверка:
специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Сын Трампа заигрался в бога: американские машины превратили Украину в полигон
Военные новости
Сын Трампа заигрался в бога: американские машины превратили Украину в полигон
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Еда и рецепты
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Новые моторы для Нивы и Весты: что изменилось в характеристиках
Авто
Новые моторы для Нивы и Весты: что изменилось в характеристиках
Популярное
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира

Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.

Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге
Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС Любовь Степушова Тихие переговоры за спиной Запада: найден неожиданный посредник для спасения Корейского полуострова Андрей Николаев Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине
Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных
Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США
Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США
Последние материалы
Начальник сельхозотдела Кизилюрта отметил высокий уровень организации полевых работ
Жители Крыма с поврежденным жильем получат компенсации из регионального бюджета
Санкции ЕС затронули банковский и промышленный сектор Челябинской области
Страховые компании пересматривают тарифы ОСАГО и каско для владельцев электромобилей
Объем незаконно вырубленной древесины в Псковской области сократился до 252 кубометров
Пензенская область начнет капитальный ремонт мостов через Шуварду и Чардым в 2027 году
Саратовская областная Дума запретила продажу электронных сигарет в регионе
Уголовное дело из-за протекающей крыши жилого дома в Нижегородской области
Нижегородская администрация предупредила о принудительном перемещении машин с набережной 25 июля
Администрация Тюмени организовала временное размещение людей в гостиницах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.