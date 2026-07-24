Диагностика теплосетей затронет дома по улицам Московской и Емлютина в Саратове

В Кировском районе Саратова с 27 по 29 июля проверят теплосети на скрытые повреждения. Специалисты "Т Плюс" используют флуоресцентный краситель, чтобы найти микротрещины и свищи в трубопроводах, которые питаются от котельной на улице Емлютина, 44.

Фото: commons.wikimedia.org by ИринаЯ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Саратов Кумысная поляна Лысая гора

Инженеры зальют в систему реагент "Уранин". Вещество светится в ультрафиолете, что позволяет обнаружить утечки, невидимые при обычном осмотре. Раннее выявление таких дефектов поможет избежать аварийных отключений отопления зимой.

Адреса и порядок действий

Диагностика затронет жилые дома № 169 по улице Московской и № 51 по улице Емлютина. Если из-за разгерметизации труб окрашенная вода попадет в краны, жителям нужно сообщить об этом в Тепловую справочную службу.

Параметр Информация Сроки работ 27-29 июля Телефон службы 8 (8452) 24-57-36 Используемый агент "Уранин" (флуоресцентный краситель)

Реагент безвреден для людей, животных и экологии — его используют в медицине и пищевой индустрии. Тем не менее, использовать воду с красителем до завершения работ не рекомендуют.

Экспертная проверка:

специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова