Диагностика теплосетей затронет дома по улицам Московской и Емлютина в Саратове

В Кировском районе Саратова с 27 по 29 июля проверят теплосети на скрытые повреждения. Специалисты "Т Плюс" используют флуоресцентный краситель, чтобы найти микротрещины и свищи в трубопроводах, которые питаются от котельной на улице Емлютина, 44.
Инженеры зальют в систему реагент "Уранин". Вещество светится в ультрафиолете, что позволяет обнаружить утечки, невидимые при обычном осмотре. Раннее выявление таких дефектов поможет избежать аварийных отключений отопления зимой.
Диагностика затронет жилые дома № 169 по улице Московской и № 51 по улице Емлютина. Если из-за разгерметизации труб окрашенная вода попадет в краны, жителям нужно сообщить об этом в Тепловую справочную службу.
|Параметр
|Информация
|Сроки работ
|27-29 июля
|Телефон службы
|8 (8452) 24-57-36
|Используемый агент
|"Уранин" (флуоресцентный краситель)
Реагент безвреден для людей, животных и экологии — его используют в медицине и пищевой индустрии. Тем не менее, использовать воду с красителем до завершения работ не рекомендуют.
Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.