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Водоканал завершил ремонт поврежденных линий водопровода в селении Камата

Россия » Юг » Владикавказ

В высокогорном селении Камата восстановили водоснабжение и открыли дорогу, которые были заблокированы после схода селя.

Дорожный знак "Ремонтные работы"
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Дорожный знак "Ремонтные работы"

Стихийный поток грязи и камней сошел накануне вечером после затяжных ливней. В результате инцидента были повреждены линии водопровода и единственная дорога в населенный пункт.

Специалисты Водоканала завершили ремонтные работы, полностью восстановив подачу воды в дома. Сообщается, что частные домовладения не пострадали. В селении постоянно проживают 12 семей.

Итоги восстановительных работ

Объект Статус
Дорога в селение Движение восстановлено
Водопровод Подача воды возобновлена
Жилой фонд (12 дворов) Повреждения отсутствуют
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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