Водоканал завершил ремонт поврежденных линий водопровода в селении Камата

В высокогорном селении Камата восстановили водоснабжение и открыли дорогу, которые были заблокированы после схода селя.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Дорожный знак "Ремонтные работы"

Стихийный поток грязи и камней сошел накануне вечером после затяжных ливней. В результате инцидента были повреждены линии водопровода и единственная дорога в населенный пункт.

Специалисты Водоканала завершили ремонтные работы, полностью восстановив подачу воды в дома. Сообщается, что частные домовладения не пострадали. В селении постоянно проживают 12 семей.

В этом материале: Итоги восстановительных работ

Итоги восстановительных работ

Объект Статус Дорога в селение Движение восстановлено Водопровод Подача воды возобновлена Жилой фонд (12 дворов) Повреждения отсутствуют