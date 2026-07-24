Водоканал завершил ремонт поврежденных линий водопровода в селении Камата

В высокогорном селении Камата восстановили водоснабжение и открыли дорогу, которые были заблокированы после схода селя.
Стихийный поток грязи и камней сошел накануне вечером после затяжных ливней. В результате инцидента были повреждены линии водопровода и единственная дорога в населенный пункт.
Специалисты Водоканала завершили ремонтные работы, полностью восстановив подачу воды в дома. Сообщается, что частные домовладения не пострадали. В селении постоянно проживают 12 семей.
|Объект
|Статус
|Дорога в селение
|Движение восстановлено
|Водопровод
|Подача воды возобновлена
|Жилой фонд (12 дворов)
|Повреждения отсутствуют
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