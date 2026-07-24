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Рязанская область возвращает до 75% стоимости аренды жилья молодым семьям

Россия » Центр » Рязань

Молодые семьи в Рязанской области могут получить компенсацию за аренду жилья при рождении детей. С начала прошлого года выплату оформили около 80 семей.

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Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
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Право на помощь имеют родители, которым не исполнилось 35 лет. Размер поддержки зависит от количества детей: при рождении первого ребенка регион возвращает 50% стоимости аренды (но не более 10 тысяч рублей), а при появлении второго или последующих детей — 75% (максимум до 18 тысяч рублей).

Количество детей Процент компенсации Максимальная сумма
Первый ребенок 50% 10 000 рублей
Второй и последующие 75% 18 000 рублей

Подать заявление можно через портал "Госуслуги", в центрах "Мои документы" (МФЦ) или в отделах соцзащиты по месту жительства. Также данные доступны в приложении "Открытый регион.62".

Ответы на популярные вопросы

Кто может претендовать на выплату?

Супруги или единственный родитель, возраст которых не превышает 35 лет.

Где узнать подробности о документах?

Актуальную информацию собрали в мобильном приложении "Открытый регион.62".

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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