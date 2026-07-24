Рязанская область возвращает до 75% стоимости аренды жилья молодым семьям

Молодые семьи в Рязанской области могут получить компенсацию за аренду жилья при рождении детей. С начала прошлого года выплату оформили около 80 семей.
Право на помощь имеют родители, которым не исполнилось 35 лет. Размер поддержки зависит от количества детей: при рождении первого ребенка регион возвращает 50% стоимости аренды (но не более 10 тысяч рублей), а при появлении второго или последующих детей — 75% (максимум до 18 тысяч рублей).
|Количество детей
|Процент компенсации
|Максимальная сумма
|Первый ребенок
|50%
|10 000 рублей
|Второй и последующие
|75%
|18 000 рублей
Подать заявление можно через портал "Госуслуги", в центрах "Мои документы" (МФЦ) или в отделах соцзащиты по месту жительства. Также данные доступны в приложении "Открытый регион.62".
Супруги или единственный родитель, возраст которых не превышает 35 лет.
Актуальную информацию собрали в мобильном приложении "Открытый регион.62".
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