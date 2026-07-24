В Калмыкии определили стоимость билетов на новый рейс Лагань — Элиста

В Калмыкии запустили регулярный автобусный рейс между Лаганью и Элистой. На маршрут вышел новый транспорт, оснащенный системой климат-контроля, регулируемыми креслами и камерами видеонаблюдения. Пассажиры могут оплатить проезд бесконтактным способом или купить билет у водителя.
Обновление автопарка на этом направлении упрощает поездки между районами республики, повышая безопасность и удобство пассажиров за счет современного оснащения салона.
|Направление / Точка посадки
|Стоимость билета
|Лагань — Элиста
|900 рублей
|Улан-Хол — Элиста
|800 рублей
Сейчас действует временный график: автобус курсирует по понедельникам и пятницам.
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