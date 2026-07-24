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В Калмыкии определили стоимость билетов на новый рейс Лагань — Элиста

Россия » Юг » Элиста

В Калмыкии запустили регулярный автобусный рейс между Лаганью и Элистой. На маршрут вышел новый транспорт, оснащенный системой климат-контроля, регулируемыми креслами и камерами видеонаблюдения. Пассажиры могут оплатить проезд бесконтактным способом или купить билет у водителя.

Горная дорога и автобус
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Горная дорога и автобус

Обновление автопарка на этом направлении упрощает поездки между районами республики, повышая безопасность и удобство пассажиров за счет современного оснащения салона.

Направление / Точка посадки Стоимость билета
Лагань — Элиста 900 рублей
Улан-Хол — Элиста 800 рублей

Расписание и маршрут

Сейчас действует временный график: автобус курсирует по понедельникам и пятницам.

  • Из Лагани в Элисту: отправление в 06:30 от белого павильона (ул. Баташова, 61г). В 07:00 автобус забирает пассажиров в Улан-Холе на улице Дорожной.
  • Из Элисты в Лагань: обратный рейс отправляется в 17:30 от остановки "Айс" (ул. Пушкина).
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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