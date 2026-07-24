В Калмыкии определили стоимость билетов на новый рейс Лагань — Элиста

В Калмыкии запустили регулярный автобусный рейс между Лаганью и Элистой. На маршрут вышел новый транспорт, оснащенный системой климат-контроля, регулируемыми креслами и камерами видеонаблюдения. Пассажиры могут оплатить проезд бесконтактным способом или купить билет у водителя.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Горная дорога и автобус

Обновление автопарка на этом направлении упрощает поездки между районами республики, повышая безопасность и удобство пассажиров за счет современного оснащения салона.

Направление / Точка посадки Стоимость билета Лагань — Элиста 900 рублей Улан-Хол — Элиста 800 рублей

Расписание и маршрут

Сейчас действует временный график: автобус курсирует по понедельникам и пятницам.

Из Лагани в Элисту: отправление в 06:30 от белого павильона (ул. Баташова, 61г). В 07:00 автобус забирает пассажиров в Улан-Холе на улице Дорожной.

отправление в 06:30 от белого павильона (ул. Баташова, 61г). В 07:00 автобус забирает пассажиров в Улан-Холе на улице Дорожной. Из Элисты в Лагань: обратный рейс отправляется в 17:30 от остановки "Айс" (ул. Пушкина).