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Врачи Кемерова оказали экстренную помощь 5 тысячам детей после присасывания клещей

Россия » Сибирь » Кемерово

Кемеровская область сохраняет статус эндемичного региона по клещевому энцефалиту, где сезон активности паразитов продолжается. По данным регионального управления Роспотребнадзора, с начала теплого периода зафиксировано 25 257 обращений граждан в медицинские учреждения из-за присасывания. Среди пострадавших числится 5 039 детей в возрасте до 17 лет, нуждавшихся в экстренной помощи.

Удаление клеща пинцетом
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Удаление клеща пинцетом

Лабораторный анализ собранного материала показал наличие возбудителей опасных инфекций в исследуемых насекомых. Так, в 34% случаев подтвердился иксодовый клещевой боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз выявили у 3,4% экземпляров, а гранулоцитарный анаплазмоз — у 3,2%. Вирус клещевого энцефалита обнаружен в 2,1% образцов, и всем пострадавшим был назначен курс профилактического лечения.

Рекомендации специалистов по профилактике инфекций

Специалисты подчеркивают важность соблюдения мер личной предосторожности во время прогулок на природе. Необходимо тщательно осматривать одежду и кожные покровы по возвращении домой, так как своевременное обнаружение паразита кратно снижает риски для здоровья, о чем сообщает VSE42.Ru. Стоит учитывать, что любое присасывание требует немедленного обращения в больницу для оказания квалифицированной помощи.

"Самостоятельное извлечение клеща без использования специализированных инструментов часто приводит к тому, что головка паразита остается в коже, вызывая воспаление и повышая вероятность инфицирования. Поэтому при обнаружении присосавшегося насекомого разумнее доверить процедуру медикам, которые также проведут необходимую антибиотикопрофилактику", - отметила в беседе с Pravda.Ru врач-инфекционист Светлана Полякова.

Ответы на популярные вопросы о защите от клещей

Что делать, если обнаружили присосавшегося клеща?

Необходимо как можно быстрее обратиться в ближайший травмпункт или поликлинику, где пациента осмотрят и извлекут насекомое для дальнейшего исследования на инфекции.

Нужно ли нести клеща в лабораторию самостоятельно?

Да, извлеченного целиком паразита следует поместить в герметичную емкость с влажной ватой и сдать в лабораторию для быстрой диагностики наличия патогенов.

Какие средства защиты наиболее эффективны?

Использование акарицидных спреев для одежды, ношение закрытой обуви и плотно прилегающей одежды, а также проведение регулярных самоосмотров являются основными способами снизить риск укуса.

Помогает ли прививка от энцефалита?

Вакцинация защищает от вируса клещевого энцефалита, однако она не является препятствием для других инфекций, например, боррелиоза, поэтому меры индивидуальной защиты обязательны даже для привитых.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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