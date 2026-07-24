Сотрудники рязанской компании получили долги по зарплате после проверки прокуратуры

Сотрудники одной из коммерческих компаний в Рязани получили задолженность по зарплате в размере 250 тысяч рублей после того, как ситуацию взял на контроль прокуратура.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Пачка 5000 рублей

Поводом для проверки стало коллективное обращение рабочих. Люди пожаловались, что руководство организации перестало платить им деньги.

Прокурор Советского района установил: компания не выплачивала заработную плату в течение двух месяцев. Это прямое нарушение трудового законодательства.

"После вмешательства прокуратуры задолженность по зарплате была полностью погашена, а права работников восстановлены", — сообщили в региональном ведомстве.

Для решения проблемы прокурор внес руководителю организации представление об устранении нарушений. В итоге долги перед персоналом закрыли в полном объеме.