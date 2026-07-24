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Четыре школы в Пензенской области обязали установить наружное освещение

Россия » Поволжье » Пенза

Колышлейский районный суд Пензенской области обязал четыре муниципальные школы установить систему наружного освещения. Иски к учебным заведениям подал районный прокурор по результатам проверки антитеррористической безопасности.

Уличный фонарь
Фото: https://unsplash.com by Psycho Kev is licensed under Free
Уличный фонарь

Проверка показала, что здания и прилегающие территории школ плохо освещены в темное время суток. Это затрудняет обнаружение посторонних лиц, пытающихся проникнуть на территорию объектов. Подобное состояние инфраструктуры нарушает требования Минпросвещения России к антитеррористической защищенности образовательных организаций.

"Школы ежедневно принимают большое количество людей, включая детей, и отсутствие освещения создает угрозу их жизни и здоровью", — пояснил прокурор.

Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. Руководству четырех школ предписали смонтировать освещение на указанных участках зданий в течение шести месяцев после того, как судебные решения вступят в законную силу. На данный момент постановления суда еще не вступили в силу.

Экспертная проверка: юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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