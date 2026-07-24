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Завод огнезащитных материалов в Омске выставили на продажу за 85 млн рублей

Россия » Сибирь » Омск

В Омске выставили на продажу завод по производству огнезащитных и теплоизоляционных материалов. Предприятие находится в поселке Дальний Ленинского округа. Судя по адресу и профилю деятельности, речь идет об ООО "Вермит".

Пятитысячные купюры
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Пятитысячные купюры

Завод специализируется на выпуске сухих строительных смесей. Материалы компании использовали при строительстве и ремонте крупных городских объектов: стадиона "Красная звезда", спорткомплекса "Арена-Омск", киноцентра "Галактика" и железнодорожного вокзала. Также продукция поставлялась на ПО "Полет", Газпромнефть-ОНПЗ, завод "Росар" и в автоцентр "Форд".

Параметр Характеристика
Стоимость бизнеса 85 млн рублей
Площадь цеха 3 413 кв. м (включая АБК 350 кв. м)
Земельный участок 1,4 га (аренда)
Производственная мощность до 80 тонн в месяц (загрузка 70%)
Техническое оснащение Оборудование 8-12 лет, электросеть 400 кВт, своя скважина
Персонал и стаж 10 сотрудников, бизнес работает 21 год

Этот лот стал одним из самых дорогих среди производственных площадок, выставленных на продажу в регионе за последнее время. Ранее на рынке появлялись предложения о реализации нефтеперерабатывающего завода и металлообрабатывающего цеха с ценником 40 млн рублей.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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