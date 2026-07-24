Часть пляжей Псковской области признаны непригодными для купания

Роспотребнадзор по Псковской области обновил список безопасных пляжей региона. По результатам мониторинга от 24 июля часть зон отдыха оказались непригодны для купания из-за плохих показателей воды и песка.

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В Великих Луках запретили отдых на городском пляже реки Ловать — здесь микробиологические показатели не соответствуют нормам СанПиН. Также грязной оказалась вода в озере Балаздынь, где работает детский лагерь "Березка". Ведомство уже потребовало от администрации города и руководства лагеря ограничить доступ людей к воде.

Район / Объект Безопасный пляж / Водоем Псков Городской пляж на р. Великой (ул. Красноармейская) Островский район Гороховое озеро (муниципальный пляж и санаторий), ДОЛ "Алые паруса" Печорский район Озеро Мальское ("Мальская долина"), Псковское озеро (отель "Плесков", база "Лукоморье"), пансионат "Кривск" Невельский район Озеро Малый Иван (санаторий "Голубые озера", ДОЛ "Юный железнодорожник"), оз. Березово (ДОЛ "Ленок"), оз. Большой Иван (ДОЛ "Звёздный") Гдовский район Озеро Забельское (лагерь "Мультирайдерс"), озеро Ужинское (ДОЛ "Зеркальный" и ДОЛ "Радуга") Другие районы Новосокольнический район: оз. Смёртное ("Маево"); Пустошкинский район: оз. Зверино (база "Алоль"); Великолукский район: оз. Урицкое (ДОЛ "Космос")

Специалисты предупреждают: в тех местах, где купание официально запрещено, анализы воды не берутся. Чтобы избежать рисков для здоровья, жителям и туристам рекомендуют пользоваться только теми зонами, которые прошли лабораторную проверку и отмечены соответствующими знаками.