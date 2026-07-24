В рыбах Азовского моря нашли радиоактивный стронций и тяжелые металлы

В рыбах из Азовского моря нашли следы радиоактивного стронция-90 и тяжелых металлов. Изотоп обнаружили в мышцах атерины — мелкой прибрежной рыбы, сообщает rostov.aif.ru.

Фото: Pravda.Ru by Виктор Бушуев is licensed under Все права защищены Свежий улов серебристой рыбы в металлическом ящике на судне

Ученые Южного филиала ВНИРО проверили пять видов рыб. Стронций-90 оказался только в образцах атерины, в остальных видах опасных веществ не нашли.

Вещество Статус в атерине Стронций-90 Обнаружен (в пределах нормы) Ртуть, мышьяк, кадмий Обнаружены (в пределах нормы)

Специалисты подчеркивают: концентрация всех найденных веществ не превышает установленные нормативы. Угроза здоровью может появиться лишь при чрезмерном употреблении такой рыбы в пищу.

Причиной появления стронция-90 в экосистеме моря называют аварию на Чернобыльской АЭС. Этот изотоп долгое время остается в окружающей среде и медленно распадается, что объясняет его присутствие в рыбе спустя десятилетия.

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов