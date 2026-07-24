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В рыбах Азовского моря нашли радиоактивный стронций и тяжелые металлы

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

В рыбах из Азовского моря нашли следы радиоактивного стронция-90 и тяжелых металлов. Изотоп обнаружили в мышцах атерины — мелкой прибрежной рыбы, сообщает rostov.aif.ru.

Свежий улов серебристой рыбы в металлическом ящике на судне
Фото: Pravda.Ru by Виктор Бушуев is licensed under Все права защищены
Свежий улов серебристой рыбы в металлическом ящике на судне

Ученые Южного филиала ВНИРО проверили пять видов рыб. Стронций-90 оказался только в образцах атерины, в остальных видах опасных веществ не нашли.

Вещество Статус в атерине
Стронций-90 Обнаружен (в пределах нормы)
Ртуть, мышьяк, кадмий Обнаружены (в пределах нормы)

Специалисты подчеркивают: концентрация всех найденных веществ не превышает установленные нормативы. Угроза здоровью может появиться лишь при чрезмерном употреблении такой рыбы в пищу.

Причиной появления стронция-90 в экосистеме моря называют аварию на Чернобыльской АЭС. Этот изотоп долгое время остается в окружающей среде и медленно распадается, что объясняет его присутствие в рыбе спустя десятилетия.

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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