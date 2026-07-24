В рыбах Азовского моря нашли радиоактивный стронций и тяжелые металлы

В рыбах из Азовского моря нашли следы радиоактивного стронция-90 и тяжелых металлов. Изотоп обнаружили в мышцах атерины — мелкой прибрежной рыбы, сообщает rostov.aif.ru.
Ученые Южного филиала ВНИРО проверили пять видов рыб. Стронций-90 оказался только в образцах атерины, в остальных видах опасных веществ не нашли.
|Вещество
|Статус в атерине
|Стронций-90
|Обнаружен (в пределах нормы)
|Ртуть, мышьяк, кадмий
|Обнаружены (в пределах нормы)
Специалисты подчеркивают: концентрация всех найденных веществ не превышает установленные нормативы. Угроза здоровью может появиться лишь при чрезмерном употреблении такой рыбы в пищу.
Причиной появления стронция-90 в экосистеме моря называют аварию на Чернобыльской АЭС. Этот изотоп долгое время остается в окружающей среде и медленно распадается, что объясняет его присутствие в рыбе спустя десятилетия.
Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.