Топливные компании Нарьян-Мара отказались отменять ограничения на покупку горючего

В Нарьян-Маре и поселке Искателей сохраняются лимиты на покупку бензина и дизельного топлива. Несмотря на ограничения, цены остаются прежними, а очереди на заправках отсутствуют.
|АЗС / Место
|Лимит бензина
|Лимит дизеля
|Особенности
|Лукойл (Нарьян-Мар)
|40 л
|60 л
|Только ГОСТ-канистры, предоплата, техперерывы
|ННК (Нарьян-Мар)
|-
|30 л
|Только в бак автомобиля
|Плавучая АЗС (Искателей)
|Без лимита
|Без лимита
|Разрешены ГОСТ-канистры
Водители в Нарьян-Маре сталкиваются с жестким графиком работы станций "Лукойла". Заправки закрываются на технические перерывы четыре раза в сутки: с 8:00 до 9:00, с 14:00 до 15:00, с 20:00 до 21:00 и с 23:40 до 00:10. Прием оплаты происходит только по предоплате.
Для тех, кому нужно запастись топливом в канистрах, действует требование к таре — емкости должны соответствовать ГОСТ 5105-82. На заправках ННК в городе такая возможность отсутствует: дизельное топливо заливают строго в бак.
"Мы обратились к компаниям, занимающимся продажей бензина и дизтоплива в округе, с просьбой отменить ограничения, но получили отрицательный ответ. В целом ситуация на АЗС Ненецкого автономного округа вполне удовлетворительная — очередей нет, водители могут свободно заправляться. Северный завоз в нашем регионе выполнен на 79%, он идет стабильно и в соответствии с планом", — сообщил глава Департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО Павел Масюков.
Стабильность поставок горючего напрямую зависит от хода северного завоза. Текущий уровень обеспечения ресурсами позволяет избежать дефицита, несмотря на установленные топливными компаниями лимиты.
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