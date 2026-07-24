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Топливные компании Нарьян-Мара отказались отменять ограничения на покупку горючего

Россия » Северо-Запад » Нарьян-Мар

В Нарьян-Маре и поселке Искателей сохраняются лимиты на покупку бензина и дизельного топлива. Несмотря на ограничения, цены остаются прежними, а очереди на заправках отсутствуют.

Черно-белое фото АЗС и тракторов на фоне промышленных труб
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Черно-белое фото АЗС и тракторов на фоне промышленных труб
АЗС / Место Лимит бензина Лимит дизеля Особенности
Лукойл (Нарьян-Мар) 40 л 60 л Только ГОСТ-канистры, предоплата, техперерывы
ННК (Нарьян-Мар) - 30 л Только в бак автомобиля
Плавучая АЗС (Искателей) Без лимита Без лимита Разрешены ГОСТ-канистры

Водители в Нарьян-Маре сталкиваются с жестким графиком работы станций "Лукойла". Заправки закрываются на технические перерывы четыре раза в сутки: с 8:00 до 9:00, с 14:00 до 15:00, с 20:00 до 21:00 и с 23:40 до 00:10. Прием оплаты происходит только по предоплате.

Для тех, кому нужно запастись топливом в канистрах, действует требование к таре — емкости должны соответствовать ГОСТ 5105-82. На заправках ННК в городе такая возможность отсутствует: дизельное топливо заливают строго в бак.

"Мы обратились к компаниям, занимающимся продажей бензина и дизтоплива в округе, с просьбой отменить ограничения, но получили отрицательный ответ. В целом ситуация на АЗС Ненецкого автономного округа вполне удовлетворительная — очередей нет, водители могут свободно заправляться. Северный завоз в нашем регионе выполнен на 79%, он идет стабильно и в соответствии с планом", — сообщил глава Департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО Павел Масюков.

Стабильность поставок горючего напрямую зависит от хода северного завоза. Текущий уровень обеспечения ресурсами позволяет избежать дефицита, несмотря на установленные топливными компаниями лимиты.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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