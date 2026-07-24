В Коми создают центр на 100 мест для лечения респираторных заболеваний и ВИЧ

Строительство Республиканской инфекционной больницы в Коми вышло на финальную стадию: объект готов на 95%. В новом центре на 100 круглосуточных мест будут лечить пациентов с острыми респираторными заболеваниями, ВИЧ-инфекцией и хроническим гепатитом. Последний планируют полностью победить к 2030 году в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

Фото: Pravda.Ru by Мария Сирота is licensed under Все права защищены Медицинская работница в больнице

Технические особенности здания

Проект предусматривает жесткое разделение потоков пациентов и персонала. Чтобы исключить перекрестное заражение, инженеры развели системы вентиляции, канализации и водоснабжения. Для передачи документов и медикаментов между палатами и врачебными зонами установили специальные боксы.

В каждой палате смонтировали систему видеонаблюдения. Это позволит врачам следить за состоянием больных удаленно и реже заходить в зоны риска, что снизит вероятность заражения самого медперсонала.

"Новый многофункциональный центр будет оказывать помощь всем жителям Республики Коми", — отметила заместитель главного врача Республиканской инфекционной больницы Татьяна Безуглая.

Сроки сдачи и причины задержек

На текущий момент строители закончили фасадные работы, смонтировали крышу и подключили технологические сети. Внутри здания уже работают лифты, кондиционеры и вентиляция, уложен линолеум. Сейчас рабочие занимаются отделкой потолков.

Затруднения возникли из-за смены поставщиков оборудования. Поскольку проектирование велось в 2019–2020 годах под конкретные модели, за шесть лет техника обновилась. Это потребовало перенастройки электрических сетей, что замедлило пусконаладочные работы.

Этап / Показатель Статус / Срок Текущая готовность объекта 95% Поставка доп. оборудования Сентябрь — октябрь 2025 Ориентировочный срок сдачи здания Октябрь — ноябрь 2026 Начало работы (после лицензирования) 2027 год

"Думаю, объект сможет открыться только в следующем году — с учетом того, что еще нужно проводить лицензирование. Объект огромный, на это может уйти много времени", — пояснил заместитель руководителя "Службы единого заказчика Коми" Павел Галинин.

Кадры и судьба старого корпуса

Медицинский штат больницы сформирован почти полностью — укомплектованность достигла 95%. После запуска центра потребуется нанять дополнительных технических специалистов: инженеров и лифтеров.

Освободившееся старое здание инфекционной больницы планируют передать другим медицинским организациям Сыктывкара. Сейчас некоторые городские подразделения работают в приспособленных помещениях на первых этажах жилых домов. Власти намерены перевести их в полноценные корпуса больничного городка.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов