В Коми создают центр на 100 мест для лечения респираторных заболеваний и ВИЧ

Строительство Республиканской инфекционной больницы в Коми вышло на финальную стадию: объект готов на 95%. В новом центре на 100 круглосуточных мест будут лечить пациентов с острыми респираторными заболеваниями, ВИЧ-инфекцией и хроническим гепатитом. Последний планируют полностью победить к 2030 году в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".
Проект предусматривает жесткое разделение потоков пациентов и персонала. Чтобы исключить перекрестное заражение, инженеры развели системы вентиляции, канализации и водоснабжения. Для передачи документов и медикаментов между палатами и врачебными зонами установили специальные боксы.
В каждой палате смонтировали систему видеонаблюдения. Это позволит врачам следить за состоянием больных удаленно и реже заходить в зоны риска, что снизит вероятность заражения самого медперсонала.
"Новый многофункциональный центр будет оказывать помощь всем жителям Республики Коми", — отметила заместитель главного врача Республиканской инфекционной больницы Татьяна Безуглая.
На текущий момент строители закончили фасадные работы, смонтировали крышу и подключили технологические сети. Внутри здания уже работают лифты, кондиционеры и вентиляция, уложен линолеум. Сейчас рабочие занимаются отделкой потолков.
Затруднения возникли из-за смены поставщиков оборудования. Поскольку проектирование велось в 2019–2020 годах под конкретные модели, за шесть лет техника обновилась. Это потребовало перенастройки электрических сетей, что замедлило пусконаладочные работы.
|Этап / Показатель
|Статус / Срок
|Текущая готовность объекта
|95%
|Поставка доп. оборудования
|Сентябрь — октябрь 2025
|Ориентировочный срок сдачи здания
|Октябрь — ноябрь 2026
|Начало работы (после лицензирования)
|2027 год
"Думаю, объект сможет открыться только в следующем году — с учетом того, что еще нужно проводить лицензирование. Объект огромный, на это может уйти много времени", — пояснил заместитель руководителя "Службы единого заказчика Коми" Павел Галинин.
Медицинский штат больницы сформирован почти полностью — укомплектованность достигла 95%. После запуска центра потребуется нанять дополнительных технических специалистов: инженеров и лифтеров.
Освободившееся старое здание инфекционной больницы планируют передать другим медицинским организациям Сыктывкара. Сейчас некоторые городские подразделения работают в приспособленных помещениях на первых этажах жилых домов. Власти намерены перевести их в полноценные корпуса больничного городка.
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