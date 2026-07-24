На обновление пассажирского транспорта ЛНР выделят 246 миллионов рублей

Правительство ЛНР направит 246 миллионов рублей на покупку новых пассажирских автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального кабинета министров по итогам заседания.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use списание долгов

Новую технику распределят между муниципальными маршрутами. В общей сложности к 2026 году автопарки республики пополнят 31 машина разного класса — от малых до больших автобусов марок "ЛиАЗ", "ПАЗ" и "ГАЗ".

"Выделение 246 миллионов рублей — это важный шаг в решении вопроса транспортной доступности. Для жителей Республики это означает в первую очередь комфортные и безопасные поездки", — подчеркнул Председатель Правительства ЛНР Алексей Самойлов.

Параметр Данные Объем финансирования 246 млн рублей Количество техники 31 единица Марки транспорта "ЛиАЗ", "ПАЗ", "ГАЗ" Срок обновления До 2026 года

Закупка транспорта проходит по региональному проекту "Развитие общественного транспорта", который входит в нацпроект "Инфраструктура для жизни".