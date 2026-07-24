На обновление пассажирского транспорта ЛНР выделят 246 миллионов рублей

Правительство ЛНР направит 246 миллионов рублей на покупку новых пассажирских автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального кабинета министров по итогам заседания.
Новую технику распределят между муниципальными маршрутами. В общей сложности к 2026 году автопарки республики пополнят 31 машина разного класса — от малых до больших автобусов марок "ЛиАЗ", "ПАЗ" и "ГАЗ".
"Выделение 246 миллионов рублей — это важный шаг в решении вопроса транспортной доступности. Для жителей Республики это означает в первую очередь комфортные и безопасные поездки", — подчеркнул Председатель Правительства ЛНР Алексей Самойлов.
|Параметр
|Данные
|Объем финансирования
|246 млн рублей
|Количество техники
|31 единица
|Марки транспорта
|"ЛиАЗ", "ПАЗ", "ГАЗ"
|Срок обновления
|До 2026 года
Закупка транспорта проходит по региональному проекту "Развитие общественного транспорта", который входит в нацпроект "Инфраструктура для жизни".
Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.