Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кредитор звонит маме: появились жалобы на обзвон банками родственников должников
Зрение и слух оказались не обязательны: собаки с инвалидностью вышли на сложнейшую работу
Глянцевая жизнь в Калифорнии обманула: голливудские амбиции Сассекских завели их в тупик
Пенсионер подписал ГПД — и пожалел? Что меняется с выплатами, льготами и налогами
Жителям Туринска велено собрать вещи: водная преграда прорвала защитные прогнозы синоптиков
Купальник вышел прямо в город: тренды моды 2026 стирают границу между пляжем и улицей
Сутулость не лечится качанием спины: скрытый зажим, который старит лицо и тело навсегда
Пляж подождёт: почему аптечный шопинг в Турции стал настоящим магнитом для россиян
Такого точно не ждали: актриса Эмили Блант перешла на русский язык посреди сцены в США

На обновление пассажирского транспорта ЛНР выделят 246 миллионов рублей

Россия » Новороссия » Луганск

Правительство ЛНР направит 246 миллионов рублей на покупку новых пассажирских автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального кабинета министров по итогам заседания.

списание долгов
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
списание долгов

Новую технику распределят между муниципальными маршрутами. В общей сложности к 2026 году автопарки республики пополнят 31 машина разного класса — от малых до больших автобусов марок "ЛиАЗ", "ПАЗ" и "ГАЗ".

"Выделение 246 миллионов рублей — это важный шаг в решении вопроса транспортной доступности. Для жителей Республики это означает в первую очередь комфортные и безопасные поездки", — подчеркнул Председатель Правительства ЛНР Алексей Самойлов.

Параметр Данные
Объем финансирования 246 млн рублей
Количество техники 31 единица
Марки транспорта "ЛиАЗ", "ПАЗ", "ГАЗ"
Срок обновления До 2026 года

Закупка транспорта проходит по региональному проекту "Развитие общественного транспорта", который входит в нацпроект "Инфраструктура для жизни".

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Сейчас читают
Автомобильный рынок меняет ритм: Hyundai, Kia и Toyota неожиданно ускорили производство в России
Авто
Автомобильный рынок меняет ритм: Hyundai, Kia и Toyota неожиданно ускорили производство в России
Много убитых: удар ВКС РФ по полигону под Киевом сорвал закрытую выставку вооружений
Военные новости
Много убитых: удар ВКС РФ по полигону под Киевом сорвал закрытую выставку вооружений
Популярное
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира

Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.

Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине
Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС Любовь Степушова Тихие переговоры за спиной Запада: найден неожиданный посредник для спасения Корейского полуострова Андрей Николаев Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров
Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге
Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных
Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США
Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США
Последние материалы
Выпускники школ подали более 30 тысяч заявлений в вузы Ивановской области
Приговор тяжелому труду: как избавиться от надоевшего пня без лопаты, лома и вызова трактора
Десерт со вкусом белого шоколада создали из молочной сыворотки
Сладкая газировка больше не нужна: эндокринологи нашли способ спасти сосуды от лишнего сахара
Дорогой корм не всегда лучше: результаты тестов, которые удивили даже ветеринаров
В России создали лекарство Сибкордия для лечения тяжелых форм лейкоза
Ученые нашли новое применение известному лекарству при лечении последствий COVID-19
Банк больше не хранитель денег? Главный сдвиг, который принесет цифровой рубль
Производитель Nissan отзывает автомобили Armada и Infiniti для замены табличек нагрузки
Посещение театров и музеев замедляет биологическое старение после 50 лет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.