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Жителям Туринска велено собрать вещи: водная преграда прорвала защитные прогнозы синоптиков

Россия » Урал » Екатеринбург

В Свердловской области уровень воды в реке Тура у города Туринск превысил опасную отметку. По прогнозу синоптиков из Уральского УГМС, до 27 июля показатели на водомерном посту будут держаться выше 850 сантиметров. Сейчас специалисты фиксируют формирование пика весеннего половодья, что вынуждает оперативные службы перейти в режим повышенной готовности.

Река Тура
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Bukharov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Река Тура

Риск затопления прибрежных зон и населенных пунктов, расположенных в пойме, сохраняется на высоком уровне, пишет tagilcity.ru. Власти призывают местных жителей внимательно следить за сводками МЧС, заранее переместить ценное имущество и важные документы в сухие места, а также держать телефоны заряженными. При возникновении непосредственной угрозы жизни горожанам следует незамедлительно звонить по номеру 112.

Ранее стало известно, что масштабные паводки в Свердловской области уже успели нанести серьезный урон аграриям, чьи поля оказались под водой. Подобные природные аномалии требуют от региональных властей поиска экстренных мер для поддержки пострадавших территорий и минимизации материальных потерь.

"Ситуации такого рода, когда уровень воды длительное время удерживается на критических значениях, становятся серьезным испытанием для инфраструктуры городского округа. Властям важно не только заниматься эвакуацией, но и сразу готовить план по восстановлению пострадавших участков после отступления воды", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Ответы на популярные вопросы о паводковой ситуации

Как понять, что пора эвакуироваться?

Эвакуация обязательна при получении официального распоряжения от экстренных служб или если уровень воды в доме начинает угрожать электропроводке и безопасности жизни. Не ждите затопления первого этажа, покидайте зону опасности заблаговременно.

Что делать, если отрезало пути сообщения?

Если дом оказался в зоне подтопления и выходы заблокированы, поднимитесь на чердак или крышу, подайте сигнал спасателям фонарем или яркой тканью. Не пытайтесь самостоятельно пересекать водные потоки вброд или вплавь.

Как сохранить документы и ценности?

Сложите документы, медикаменты и запас еды в непромокаемые пакеты. Ценные вещи лучше перенести на верхние этажи или чердачные помещения, которые защищены от паводковых вод.

Когда ожидается стабилизация уровня реки?

Согласно текущим прогнозам, пиковые значения сохранятся до 27 июля. После этого начнется медленный спад воды, однако точные сроки зависят от интенсивности осадков и состояния почв в прилегающих районах.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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