Выпускники школ подали более 30 тысяч заявлений в вузы Ивановской области. Основной спрос сосредоточен на инженерных, IT-специальностях и медицине. Почти 24 тысячи абитуриентов претендуют на 3082 бюджетных места.
|Вуз
|Заявлений (всего)
|Бюджетные заявки
|Стобалльники
|ИвГУ
|9 121
|5 730
|20
|ИГХТУ
|более 7 000
|5 600
|17
|ИГПУ
|более 5 200
|-
|-
|ИГМУ
|почти 4 400
|2 400
|-
|ИГЭУ
|3 300
|почти 3 000
|30
|ВГСХА (агробиотех)
|1 934
|-
|-
Абитуриенты всё чаще выбирают прикладные специальности. В ИГХТУ самый высокий конкурс — от 11 до 25 человек на место — зафиксирован по направлениям химии, электроники и информационных систем. Также востребована программа "Медицинская и фармацевтическая химия", где конкуренция составляет 15 человек на место.
В ИГПУ заметили разворот молодежи в сторону точных наук: радиотехники, материаловедения и строительства. Вуз запустил программу по нанокомпозиционным материалам, а совместно с энергетическим университетом (ИГЭУ) готовит специалистов для объектов госкорпорации "Росатом" по направлению "Строительство уникальных зданий и сооружений". Обучение здесь продлится 6 лет.
В ИГЭУ число заявок выросло на 6% compared to last year. Популярностью пользуются IT-направления, автоматика и проектирование атомных станций.
ИвГУ продолжает привлекать студентов на классические направления: историю, филологию, психологию и педагогику. В этом году здесь открыли новые программы по медиакоммуникациям в образовании и экономике.
В медицинский университет (ИГМУ) подали документы почти 4,4 тысячи человек из девяти стран, включая Индию, Узбекистан и Камерун. Помимо традиционных "Лечебного дела" и "Стоматологии", появились новые программы по клинической психологии и сестринскому делу.
В Верхневолжском государственном агробиотехнологическом университете конкурс на бюджетное место превысил 4 человека. Студенты выбирают ветеринарию, агроинженерию и землеустройство. Вуз делает упор на работу в лабораториях и практику на предприятиях.
Многие новые программы реализуются в рамках проекта кампуса "БИМ". Это сетевое обучение, где вузы работают вместе с индустриальными партнерами. Сейчас в регионе действуют 11 таких программ. Проект создается по поручению президента Владимира Путина в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".
Прием документов на бюджетные места заканчивается 25 июля. После этой даты университеты опубликуют списки зачисленных. Подать документы можно лично, через почту или онлайн с помощью портала "Госуслуги".
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