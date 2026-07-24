Выпускники школ подали более 30 тысяч заявлений в вузы Ивановской области

Выпускники школ подали более 30 тысяч заявлений в вузы Ивановской области. Основной спрос сосредоточен на инженерных, IT-специальностях и медицине. Почти 24 тысячи абитуриентов претендуют на 3082 бюджетных места.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Группа людей перед зданием

Вуз Заявлений (всего) Бюджетные заявки Стобалльники ИвГУ 9 121 5 730 20 ИГХТУ более 7 000 5 600 17 ИГПУ более 5 200 - - ИГМУ почти 4 400 2 400 - ИГЭУ 3 300 почти 3 000 30 ВГСХА (агробиотех) 1 934 - -

Ставка на инженеров и промышленность

Абитуриенты всё чаще выбирают прикладные специальности. В ИГХТУ самый высокий конкурс — от 11 до 25 человек на место — зафиксирован по направлениям химии, электроники и информационных систем. Также востребована программа "Медицинская и фармацевтическая химия", где конкуренция составляет 15 человек на место.

В ИГПУ заметили разворот молодежи в сторону точных наук: радиотехники, материаловедения и строительства. Вуз запустил программу по нанокомпозиционным материалам, а совместно с энергетическим университетом (ИГЭУ) готовит специалистов для объектов госкорпорации "Росатом" по направлению "Строительство уникальных зданий и сооружений". Обучение здесь продлится 6 лет.

В ИГЭУ число заявок выросло на 6% compared to last year. Популярностью пользуются IT-направления, автоматика и проектирование атомных станций.

Гуманитарный профиль и медицина

ИвГУ продолжает привлекать студентов на классические направления: историю, филологию, психологию и педагогику. В этом году здесь открыли новые программы по медиакоммуникациям в образовании и экономике.

В медицинский университет (ИГМУ) подали документы почти 4,4 тысячи человек из девяти стран, включая Индию, Узбекистан и Камерун. Помимо традиционных "Лечебного дела" и "Стоматологии", появились новые программы по клинической психологии и сестринскому делу.

Аграрный сектор

В Верхневолжском государственном агробиотехнологическом университете конкурс на бюджетное место превысил 4 человека. Студенты выбирают ветеринарию, агроинженерию и землеустройство. Вуз делает упор на работу в лабораториях и практику на предприятиях.

Кампус "Большая Ивановская мануфактура"

Многие новые программы реализуются в рамках проекта кампуса "БИМ". Это сетевое обучение, где вузы работают вместе с индустриальными партнерами. Сейчас в регионе действуют 11 таких программ. Проект создается по поручению президента Владимира Путина в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".

Сроки и подача документов

Прием документов на бюджетные места заканчивается 25 июля. После этой даты университеты опубликуют списки зачисленных. Подать документы можно лично, через почту или онлайн с помощью портала "Госуслуги".

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов