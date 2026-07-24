Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эльвира Набиуллина сообщила о влиянии цен на топливо на стоимость товаров и услуг
Два Boeing 737 MAX будут утилизированы из-за дефицита компонентов
Кабачок и куриный фарш больше не скучны: секрет сочных котлет с овсянкой удивит всех
Скука у домашних кошек: как распознать признаки и помочь питомцу
В Коми создают центр на 100 мест для лечения респираторных заболеваний и ВИЧ
На обновление пассажирского транспорта ЛНР выделят 246 миллионов рублей
Кредитор звонит маме: появились жалобы на обзвон банками родственников должников
Зрение и слух оказались не обязательны: собаки с инвалидностью вышли на сложнейшую работу
Глянцевая жизнь в Калифорнии обманула: голливудские амбиции Сассекских завели их в тупик

Выпускники школ подали более 30 тысяч заявлений в вузы Ивановской области

Россия » Центр » Иваново

Выпускники школ подали более 30 тысяч заявлений в вузы Ивановской области. Основной спрос сосредоточен на инженерных, IT-специальностях и медицине. Почти 24 тысячи абитуриентов претендуют на 3082 бюджетных места.

Группа людей перед зданием
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Группа людей перед зданием
Вуз Заявлений (всего) Бюджетные заявки Стобалльники
ИвГУ 9 121 5 730 20
ИГХТУ более 7 000 5 600 17
ИГПУ более 5 200 - -
ИГМУ почти 4 400 2 400 -
ИГЭУ 3 300 почти 3 000 30
ВГСХА (агробиотех) 1 934 - -

Абитуриенты всё чаще выбирают прикладные специальности. В ИГХТУ самый высокий конкурс — от 11 до 25 человек на место — зафиксирован по направлениям химии, электроники и информационных систем. Также востребована программа "Медицинская и фармацевтическая химия", где конкуренция составляет 15 человек на место.

В ИГПУ заметили разворот молодежи в сторону точных наук: радиотехники, материаловедения и строительства. Вуз запустил программу по нанокомпозиционным материалам, а совместно с энергетическим университетом (ИГЭУ) готовит специалистов для объектов госкорпорации "Росатом" по направлению "Строительство уникальных зданий и сооружений". Обучение здесь продлится 6 лет.

В ИГЭУ число заявок выросло на 6% compared to last year. Популярностью пользуются IT-направления, автоматика и проектирование атомных станций.

Гуманитарный профиль и медицина

ИвГУ продолжает привлекать студентов на классические направления: историю, филологию, психологию и педагогику. В этом году здесь открыли новые программы по медиакоммуникациям в образовании и экономике.

В медицинский университет (ИГМУ) подали документы почти 4,4 тысячи человек из девяти стран, включая Индию, Узбекистан и Камерун. Помимо традиционных "Лечебного дела" и "Стоматологии", появились новые программы по клинической психологии и сестринскому делу.

Аграрный сектор

В Верхневолжском государственном агробиотехнологическом университете конкурс на бюджетное место превысил 4 человека. Студенты выбирают ветеринарию, агроинженерию и землеустройство. Вуз делает упор на работу в лабораториях и практику на предприятиях.

Кампус "Большая Ивановская мануфактура"

Многие новые программы реализуются в рамках проекта кампуса "БИМ". Это сетевое обучение, где вузы работают вместе с индустриальными партнерами. Сейчас в регионе действуют 11 таких программ. Проект создается по поручению президента Владимира Путина в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".

Сроки и подача документов

Прием документов на бюджетные места заканчивается 25 июля. После этой даты университеты опубликуют списки зачисленных. Подать документы можно лично, через почту или онлайн с помощью портала "Госуслуги".

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
Сейчас читают
Новые моторы для Нивы и Весты: что изменилось в характеристиках
Авто
Новые моторы для Нивы и Весты: что изменилось в характеристиках
Сначала пекут на пробу, потом замешивают вторую порцию: кабачковые блинчики покоряют с первого раза
Еда и рецепты
Сначала пекут на пробу, потом замешивают вторую порцию: кабачковые блинчики покоряют с первого раза
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Еда и рецепты
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Популярное
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира

Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.

Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине
Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС Любовь Степушова Тихие переговоры за спиной Запада: найден неожиданный посредник для спасения Корейского полуострова Андрей Николаев Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров
Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге
Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных
Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США
Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США
Последние материалы
Выпускники школ подали более 30 тысяч заявлений в вузы Ивановской области
Приговор тяжелому труду: как избавиться от надоевшего пня без лопаты, лома и вызова трактора
Десерт со вкусом белого шоколада создали из молочной сыворотки
Сладкая газировка больше не нужна: эндокринологи нашли способ спасти сосуды от лишнего сахара
Дорогой корм не всегда лучше: результаты тестов, которые удивили даже ветеринаров
В России создали лекарство Сибкордия для лечения тяжелых форм лейкоза
Ученые нашли новое применение известному лекарству при лечении последствий COVID-19
Цифровой рубль в России: эксперты разъяснили правила безопасности и защиты от мошенников
Производитель Nissan отзывает автомобили Armada и Infiniti для замены табличек нагрузки
Посещение театров и музеев замедляет биологическое старение после 50 лет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.