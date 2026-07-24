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Десерт со вкусом белого шоколада создали из молочной сыворотки

Россия » Северо-Запад » Новгород

Ученые Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого создали рецепт десерта со вкусом белого шоколада из молочной сыворотки. Разработка позволяет перерабатывать побочный продукт сыроварения, который обычно используют только в качестве корма для скота.

Сметана
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Сметана

Авторами проекта стали доцент кафедры производства и переработки сельскохозяйственной продукции Наталья Лаптева и выпускница Химико-технологического института Ульяна Шахворостова. В качестве основы они взяли сладкую сыворотку, остающуюся после изготовления твердого сычужного сыра.

Технология и состав

В лаборатории университета протестировали три варианта рецептуры, подбирая пропорции соли, яблочной кислоты и стабилизаторов. В горячую сыворотку смешивали массу белого шоколада и стабилизатор, после чего продукт охлаждали в специальной камере.

"Мы искали идеальный баланс. В итоге выделили лучший образец с умеренно сладким вкусом белого шоколада, прочной консистенцией и кремовым цветом", — пояснила Ульяна Шахворостова.

Срок годности десерта составляет семь суток при хранении в холодильнике (температура 4-6 °С). Пищевая ценность продукта на 100 граммов выглядит так:

Показатель Содержание на 100 г
Белки 6,34 г
Жиры 12,11 г
Углеводы 23,53 г

Экономика продукта

Для региональных производителей молочной продукции внедрение рецепта может стать способом избавить производство от отходов и создать новую линию прибыли. Сейчас российские заводы производят около 700 тысяч тонн сыворотки в год, большая часть которой уходит на выпойку скоту.

Расчетная цена одного стаканчика весом 120 граммов составит 127,18 рубля. По прогнозам разработчиков, затраты на запуск производства могут окупиться за 2,6 месяца.

Авторы готовы передать технологию предприятиям для промышленного внедрения.

Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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