Крестный ход в честь Крещения Руси пройдет в Анадыре 28 июля

Анадырскую и Чукотскую епархию возглавит новый епископ. Решение принял Священный синод под председательством Патриарха Кирилла.
Преосвященным Анадырским и Чукотским избрали иеромонаха Евфимия (Куликова), который до этого служил клириком Шуйской епархии.
Архиепископ Ипатий, руководивший епархией более восьми лет, переведен на другую должность — он назначен викарием Карагандинской епархии. В день праздника обретения мощей преподобного Сергия Радонежского Ипатий сослужил Патриарху Кириллу в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. По итогам литургии Патриарх наградил его орденом Преподобного Сергия Радонежского III степени.
За восемь лет работы в регионе церковная инфраструктура Чукотки расширилась. В Певеке и Угольных Копях построили новые храмы, а в Анадыре открылся духовно-просветительский центр.
Кроме строительства, епископ поддержал социальные проекты. Один из них — "Стена Памяти" в соборе Святой Живоначальной Троицы в Анадыре, где увековечили имена воинов СВО.
В ближайшее время жители и гости окружной столицы смогут принять участие в крестном ходе в честь Крещения Руси. Мероприятие пройдет 28 июля.
|Параметр
|Детали события
|Дата и время
|28 июля, 17:00
|Маршрут
|От Свято-Троицкого кафедрального собора до стелы "Ново-Мариинск — Анадырь"
|Итог шествия
|Освящение Поклонного креста на косе Святого Александра
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