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Крестный ход в честь Крещения Руси пройдет в Анадыре 28 июля

Россия » Дальний Восток » Анадырь

Анадырскую и Чукотскую епархию возглавит новый епископ. Решение принял Священный синод под председательством Патриарха Кирилла.

Крестный ход 2022(17)
Фото: commons.wikimedia.org by Marchellavv, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Крестный ход 2022(17)

Преосвященным Анадырским и Чукотским избрали иеромонаха Евфимия (Куликова), который до этого служил клириком Шуйской епархии.

Архиепископ Ипатий, руководивший епархией более восьми лет, переведен на другую должность — он назначен викарием Карагандинской епархии. В день праздника обретения мощей преподобного Сергия Радонежского Ипатий сослужил Патриарху Кириллу в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. По итогам литургии Патриарх наградил его орденом Преподобного Сергия Радонежского III степени.

Что успели сделать при архиепископе Ипатии

За восемь лет работы в регионе церковная инфраструктура Чукотки расширилась. В Певеке и Угольных Копях построили новые храмы, а в Анадыре открылся духовно-просветительский центр.

Кроме строительства, епископ поддержал социальные проекты. Один из них — "Стена Памяти" в соборе Святой Живоначальной Троицы в Анадыре, где увековечили имена воинов СВО.

Религиозные события в Анадыре

В ближайшее время жители и гости окружной столицы смогут принять участие в крестном ходе в честь Крещения Руси. Мероприятие пройдет 28 июля.

Параметр Детали события
Дата и время 28 июля, 17:00
Маршрут От Свято-Троицкого кафедрального собора до стелы "Ново-Мариинск — Анадырь"
Итог шествия Освящение Поклонного креста на косе Святого Александра
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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