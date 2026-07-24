Крестный ход в честь Крещения Руси пройдет в Анадыре 28 июля

Анадырскую и Чукотскую епархию возглавит новый епископ. Решение принял Священный синод под председательством Патриарха Кирилла.

Фото: commons.wikimedia.org by Marchellavv, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Крестный ход 2022(17)

Преосвященным Анадырским и Чукотским избрали иеромонаха Евфимия (Куликова), который до этого служил клириком Шуйской епархии.

Архиепископ Ипатий, руководивший епархией более восьми лет, переведен на другую должность — он назначен викарием Карагандинской епархии. В день праздника обретения мощей преподобного Сергия Радонежского Ипатий сослужил Патриарху Кириллу в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. По итогам литургии Патриарх наградил его орденом Преподобного Сергия Радонежского III степени.

Что успели сделать при архиепископе Ипатии

За восемь лет работы в регионе церковная инфраструктура Чукотки расширилась. В Певеке и Угольных Копях построили новые храмы, а в Анадыре открылся духовно-просветительский центр.

Кроме строительства, епископ поддержал социальные проекты. Один из них — "Стена Памяти" в соборе Святой Живоначальной Троицы в Анадыре, где увековечили имена воинов СВО.

Религиозные события в Анадыре

В ближайшее время жители и гости окружной столицы смогут принять участие в крестном ходе в честь Крещения Руси. Мероприятие пройдет 28 июля.

Параметр Детали события Дата и время 28 июля, 17:00 Маршрут От Свято-Троицкого кафедрального собора до стелы "Ново-Мариинск — Анадырь" Итог шествия Освящение Поклонного креста на косе Святого Александра