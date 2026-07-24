В Брянскую станцию переливания крови за неделю пришли более 600 доноров

В Брянскую областную станцию переливания крови за неделю пришли 620 доноров. Среди них 56 человек сдали кровь впервые. Этого объема хватило, чтобы полностью закрыть все заявки больниц региона и создать дополнительный резерв.
За отчетный период медики заготовили 210 литров цельной крови и провели 142 донации тромбоцитов. Эти показатели позволили станции отправить в лечебные учреждения даже больше компонентов, чем требовалось по плану.
|Компонент крови
|Запрос больниц (л)
|Фактическая отгрузка (л/дозы)
|Эритроцитная масса
|130
|132
|Плазма
|147
|148
|Тромбоконцентрат
|-
|142 дозы
"Неснижаемый запас плазмы для нужд Брянской области и клиник РФ поддерживается в объёме, превышающем 5000 литров", — сообщили специалисты станции.
Доступность компонентов крови напрямую влияет на работу хирургических отделений и реанимаций: наличие достаточного запаса позволяет врачам оперативно проводить сложные операции и оказывать помощь пациентам в экстренных ситуациях. Своевременный приход доноров, особенно новых людей, гарантирует стабильность этой системы.
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