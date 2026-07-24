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В Ярославской области приводят в порядок 149 воинских захоронений

Россия » Центр » Ярославль

В Ярославской области восстанавливают 149 воинских захоронений и 16 мемориалов. Работы охватывают разные районы региона, включая малые села и деревни, где памятники часто создавались силами самих жителей.

Памятник с красной звездой
Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены
Памятник с красной звездой

Где восстанавливают памятники

Первым обновленным объектом стал памятник воинам Великой Отечественной войны в Центральном парке села Новый Некоуз. Здесь полностью обновили площадку вокруг мемориала, где ранее зажгли Вечный огонь.

"Ведем системную работу по сохранению памяти о защитниках Отечества. Последовательно приводим в порядок памятные места во всех округах региона", — отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

К августу планируют завершить работы еще на пяти объектах:

Населенный пункт Что делают
пос. Константиновский (Тутаевский округ) обустраивают Вечный огонь у памятника воинам Гражданской войны
Большое Село реконструируют Вечный огонь в парке Победы
с. Покровское-на-Сити (Брейтовский округ) ремонтируют памятник воинам-землякам, устанавливают вазоны
с. Флоровское (Мышкинский округ) ремонтируют памятник, кладут тротуарную плитку и ставят освещение
дер. Пестрецово (Ярославский округ) восстанавливают памятник воинам Великой Отечественной войны

"Для нас важно, чтобы памятные места были в достойном состоянии. Это часть нашей общей ответственности", — сказал министр регионального развития Ярославской области Евгений Чуркин.

История мемориала в Пестрецово

Особое значение имеет восстановление памятника в деревне Пестрецово. Этот объект создавался общиной: сразу после войны жители деревни и соседних сел сами установили первую стелу. Позже, к 25-летию Победы, появился монумент коленопреклоненного солдата.

На плитах мемориала записаны имена 491 жителя Пестрецовского сельсовета, погибших на фронте. Сейчас здесь не только ремонтируют основные конструкции, но и устанавливают подсветку.

"Такие места хранят память о поколении победителей, и мы обязаны беречь их для будущих поколений", — сообщил депутат Ярославской областной Думы Иван Демидов.

"Средства на подобные проекты нужно обязательно изыскивать, потому что память о героях бесценна", — отметил депутат Госдумы Анатолий Лисицын.

Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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