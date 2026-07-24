В Ярославской области приводят в порядок 149 воинских захоронений

В Ярославской области восстанавливают 149 воинских захоронений и 16 мемориалов. Работы охватывают разные районы региона, включая малые села и деревни, где памятники часто создавались силами самих жителей.
Первым обновленным объектом стал памятник воинам Великой Отечественной войны в Центральном парке села Новый Некоуз. Здесь полностью обновили площадку вокруг мемориала, где ранее зажгли Вечный огонь.
"Ведем системную работу по сохранению памяти о защитниках Отечества. Последовательно приводим в порядок памятные места во всех округах региона", — отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
К августу планируют завершить работы еще на пяти объектах:
|Населенный пункт
|Что делают
|пос. Константиновский (Тутаевский округ)
|обустраивают Вечный огонь у памятника воинам Гражданской войны
|Большое Село
|реконструируют Вечный огонь в парке Победы
|с. Покровское-на-Сити (Брейтовский округ)
|ремонтируют памятник воинам-землякам, устанавливают вазоны
|с. Флоровское (Мышкинский округ)
|ремонтируют памятник, кладут тротуарную плитку и ставят освещение
|дер. Пестрецово (Ярославский округ)
|восстанавливают памятник воинам Великой Отечественной войны
"Для нас важно, чтобы памятные места были в достойном состоянии. Это часть нашей общей ответственности", — сказал министр регионального развития Ярославской области Евгений Чуркин.
Особое значение имеет восстановление памятника в деревне Пестрецово. Этот объект создавался общиной: сразу после войны жители деревни и соседних сел сами установили первую стелу. Позже, к 25-летию Победы, появился монумент коленопреклоненного солдата.
На плитах мемориала записаны имена 491 жителя Пестрецовского сельсовета, погибших на фронте. Сейчас здесь не только ремонтируют основные конструкции, но и устанавливают подсветку.
"Такие места хранят память о поколении победителей, и мы обязаны беречь их для будущих поколений", — сообщил депутат Ярославской областной Думы Иван Демидов.
"Средства на подобные проекты нужно обязательно изыскивать, потому что память о героях бесценна", — отметил депутат Госдумы Анатолий Лисицын.
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