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Ремонт теплотрассы приведет к перекрытию Электрозаводской улицы в Рязани

Россия » Центр » Рязань

В Рязани с 24 июля временно перекроют Электрозаводскую улицу. Дорогу закроют для всех видов транспорта, чтобы починить поврежденную теплотрассу.

дорожный знак
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
дорожный знак

Ограничения вступят в силу в 17:00 среды и продлятся до 23:00 7 августа. Рабочие огородят зону ремонта и установят дорожные знаки, чтобы водители могли заранее изменить маршрут.

Параметр Детали
Место перекрытия Электрозаводская улица
Срок работ с 17:00 24 июля до 23:00 7 августа
Причина аварийный ремонт теплосети
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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