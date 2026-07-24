Ремонт теплотрассы приведет к перекрытию Электрозаводской улицы в Рязани

В Рязани с 24 июля временно перекроют Электрозаводскую улицу. Дорогу закроют для всех видов транспорта, чтобы починить поврежденную теплотрассу.
Ограничения вступят в силу в 17:00 среды и продлятся до 23:00 7 августа. Рабочие огородят зону ремонта и установят дорожные знаки, чтобы водители могли заранее изменить маршрут.
|Параметр
|Детали
|Место перекрытия
|Электрозаводская улица
|Срок работ
|с 17:00 24 июля до 23:00 7 августа
|Причина
|аварийный ремонт теплосети
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