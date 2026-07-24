Бег по Арктике: количество участников полумарафона в Анадыре выросло в десять раз

На Чукотке стартовал пятый фестиваль "Берингов пролив": спорт, бизнес и смена парадигмы

В Анадыре 18 июля открылся пятый международный фестиваль "Берингов пролив". Программа объединила деловые сессии по туризму и креативным индустриям, первый в истории заплыв через Анадырский лиман и легкоатлетический праздник "Бегу по Арктике". В Угольных Копях на следующий день стартовал трейл "Золотая Чукотка Ультра". Главная цель — показать: Чукотка — не отдаленная окраина, а территория, где работают, бегают и хотят жить.

Фото: commons.wikimedia.org by Анастасия Игоревна Петухова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Белый медведь

Открытие и первый заплыв

Официальную часть на площади Анадыря открыл зампред правительства, начальник департамента здравоохранения Павел Фадеев. Передал привет от губернатора Владислава Кузнецова: "Арктика — особое место, где каждый может испытать себя. Мы меняем стереотипы, показывая, что здесь интересно путешествовать, работать и жить". Цифры подтверждают слова: в 2021 году на старте полумарафона было восемь человек, в этом году — более восьмидесяти.

Перед бегом состоялся исторический 500-метровый заплыв в лимане. Потом Фадеев сам встал на старт трёхкилометровой дистанции. "Бежал без подготовки, для себя. Дистанция хорошая — не убивает, но позволяет проверить силы", — сказал он на финише.

Полумарафон: от Анадыря до Санкт-Петербурга

Главная дистанция — 21 км — собрала бегунов из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Улан-Удэ, Новосибирска, Алтая, Подольска и Королёва. Большинство — местные. Победила мастер спорта по легкой атлетике, чемпионка "Медного всадника-2026" по олимпийскому триатлону Юлия Петроградская из Петербурга — 1 час 35 минут 8 секунд. "Трасса сложнее петербургской. Вернусь в следующем году с командой", — пообещала она.

Среди мужчин победу заобрал анадырец Александр Кудрявцев — 1 час 28 минут 41,5 секунды. Отрывал от вторым местом — полсекунды.

Истории участников говорят громче секундомера. Москвичка Марина Внукова, 65 лет, пробежала полумарафон в пятый раз. Бегает с пенсии, трижды перебегала Крым. "Обязательно приеду ещё и приведу друзей", — сказала на финише. Новсибирская геолог Марина Фидлер стала второй среди женщин, отстав от победительницы на 23 секунды. Утром того же дня она уже проплыла 500 метров в лимане. Вечером улетела на экспедицию в Анадырский район.

Среди юношей (2009-2012 гг. р.) на 3 км первым финишировал Беньямин Хасанов (12:06), среди девушек — Арина Малышенко (14:25). Арина бегает всего с апреля, но уже планирует марафоны в Алматы и Санкт-Петербурге.

Трейл "Золотая Чукотка Ультра": горы, тундра и бывшее ядерное хранилище

19 июля старт перенесли в Угольные Копи. Лагерь развернули у гостиницы на улице Парковой. Маршруты 40, 30 и 13 км пролегали через гору Большую (набор высоты более 300 м), бывшую шахту хранения ядерного оружия на Гудиме, горы Ровную и Сторожевую. Территория суровая, красивая и технически сложная.

На "королевской" дистанции 40 км снова победил Александр Кудрявцев — 4 часа 15 минут 12 секунд. Марина Фидлер пришла вторым с отставанием в полторы минуты. На 30 км быстрее всех справился москвич Дмитрий Афонин (4:43:16), среди женщин — анадырка Татьяна Мерзлякова, опередившая соперницу на час десять минут. Тот же 30-километровый маршрут одолела 65-летняя Марина Внукова.

В самом массовом забеге на 13 км (30 человек) выиграл Александр Кузин из Анадыря (1:30:26). У женщин — Дарья Кербер из Угольных Копей, отставшая всего на 30 секунд.

Победителям длинных дистанций компания "Тундра Икс-Райд" вручила не только медали, но и туры на космодром "Восточный". Символично: Чукотка и Амурская область связаны не только авиасообщением, но и общей логистикой дальнего Востока.

Спорт как двигатель региона

Фестиваль "Берингов пролив" перерос спортивное мероприятие. Деловые сессии, гастрофестиваль "ДеньОлень", заплыв в лимане, трейлы по тундре — всё это часть стратегии: привлечь туристов, удержать молодых специалистов, показать инвесторам живую Арктику. Замгубернатора Павел Фадеев сформулировал задачу прямо: "Спорт на Чукотке набирает обороты". Статистика полумарафона за четыре года — с восьми до восьмидесяти — говорит за себя. Следующий этап — масштабирование международных соревнований и интеграция в азиатские спортивные и туристические цепочки.