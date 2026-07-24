Технические работы приведут к временному отсутствию холодной воды в ряде районов

В ряде жилых домов и частном секторе города временно отключат холодное водоснабжение. Ограничения вступят в силу с 10:00 и продлятся до завершения технических работ.

Фото: freepik.com by mrsiraphol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Раковина

Вода перестанет поступать в следующие многоквартирные дома:

ул. Барашева, д. 1;

пл. Коммунальная, д. 8, 9, 41;

ул. Октябрьская, д. 58, 61;

ул. Фрунзе, д. 6, 12, 81, 85;

ул. Первомайская, д. 59;

пл. Торговая, д. 14, 15а;

ул. Тельмана, д. 88;

пр-д Шишкина, д. 1а.

Также отключение затронет частный сектор по проезду Шишкина и улицам: Костенко, Бородинская, Стасова, Литейная, Арсеньева, Карбышева, Мешкова, Пожарского, Лавочкина, Вавилова, Шевченко, Новокарьерная, Урицкого, Кротевича, Гранитная, 2-я Гранитная, Щорса и Железнодорожная. В частности, по улице Баумана воду отключат в домах с № 27 по № 59.

Для жителей этих районов организуют подвоз воды — необходимо оставить соответствующую заявку. После восстановления подачи ресурса вода в кранах может быть мутной.