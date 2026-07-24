Технические работы приведут к временному отсутствию холодной воды в ряде районов

В ряде жилых домов и частном секторе города временно отключат холодное водоснабжение. Ограничения вступят в силу с 10:00 и продлятся до завершения технических работ.
Вода перестанет поступать в следующие многоквартирные дома:
Также отключение затронет частный сектор по проезду Шишкина и улицам: Костенко, Бородинская, Стасова, Литейная, Арсеньева, Карбышева, Мешкова, Пожарского, Лавочкина, Вавилова, Шевченко, Новокарьерная, Урицкого, Кротевича, Гранитная, 2-я Гранитная, Щорса и Железнодорожная. В частности, по улице Баумана воду отключат в домах с № 27 по № 59.
Для жителей этих районов организуют подвоз воды — необходимо оставить соответствующую заявку. После восстановления подачи ресурса вода в кранах может быть мутной.
Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.