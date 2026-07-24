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Рынок топлива в Воронеже стабилизировался на новом высоком ценовом уровне

Россия » Центр » Воронеж

Очереди на автозаправочных станциях Воронежа почти исчезли после введения антикризисных мер. Однако цены на бензин зафиксировались на отметках, которые еще несколько месяцев назад считались завышенными.

Закрытая АЗС
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Закрытая АЗС

Жители города перестали тратить часы в ожидании заправки, но теперь сталкиваются с высокой стоимостью каждого литра топлива. Рынок стабилизировался, но сделал это на новом ценовом уровне, который стал привычным для водителей к осени.

Чтобы остановить ажиотаж, власти ограничили продажу топлива по завышенным тарифам и усилили надзор за розничными сетями. Это помогло распределить запасы бензина по городу более равномерно и убрать панику с АЗС.

Для обычного водителя или таксиста ситуация изменилась двояко: топливо стало доступно здесь и сейчас, но расходы на содержание автомобиля выросли. Простое сдерживание цен не решает проблему полностью, так как стоимость поездок по городу напрямую зависит от стоимости литра бензина.

Что нужно для реального снижения цен

Разовые административные меры помогают убрать очереди, но не возвращают старые цены. Для этого требуется перестройка логистики и создание условий, при которых заправки будут конкурировать друг с другом, а не удерживать общий высокий уровень цен.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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