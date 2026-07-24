Нижегородский молочный завод увеличил выпуск продукции в 12 раз

Нижегородский молочный завод №1 увеличил выпуск продукции в 12 раз после получения финансирования от Сбера в размере 1,8 млрд рублей. За четыре года объем производства вырос с 3 до 36 тысяч тонн в год.
Предприятие, входящее в агропромышленный холдинг "РУСЛАКТО", существенно нарастило темпы переработки сырья. Суточный объем обработки молока вырос с 50 до 240 тонн.
|Показатель
|Было
|Стало
|Годовой выпуск продукции
|3 тыс. тонн
|36 тыс. тонн
|Суточная переработка сырья
|50 тонн
|240 тонн
|Максимальная мощность переработки
|-
|300 тонн в сутки
"Развитие молочной отрасли напрямую укрепляет продовольственную безопасность и способствует устойчивому росту экономики Нижегородской области. Благодаря запуску проекта 130 человек получили стабильную работу", — отметила управляющий Нижегородским отделением Сбербанка Наталья Демина.
Реконструкция завода включала строительство аппаратного цеха и здания приемного отделения молока. Новое оборудование позволило запустить две дополнительные линии: по выпуску йогуртов и кисломолочных продуктов.
Техническое обновление коснулось и систем контроля. На заводе внедрили комплекс очистки сырья и цифровую систему управления производством, которая отслеживает качество каждой партии в реальном времени.
"Нижегородский молочный завод №1 — самое современное производство в нашем регионе. Внедренные цифровые решения позволяют контролировать качество каждой партии", — сообщил генеральный директор УК "РУСЛАКТО" Александр Маликов.
Ранее Сбер и агрохолдинг подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве в области цифровой трансформации. Документ был заключен в ходе конференции "Цифровая Индустрия Промышленной России".
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