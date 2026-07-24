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Нижегородский молочный завод увеличил выпуск продукции в 12 раз

Россия » Поволжье » Новости Нижнего Новгорода

Нижегородский молочный завод №1 увеличил выпуск продукции в 12 раз после получения финансирования от Сбера в размере 1,8 млрд рублей. За четыре года объем производства вырос с 3 до 36 тысяч тонн в год.

Молочная ферма и цистерна для молока
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Молочная ферма и цистерна для молока

Динамика производства

Предприятие, входящее в агропромышленный холдинг "РУСЛАКТО", существенно нарастило темпы переработки сырья. Суточный объем обработки молока вырос с 50 до 240 тонн.

Показатель Было Стало
Годовой выпуск продукции 3 тыс. тонн 36 тыс. тонн
Суточная переработка сырья 50 тонн 240 тонн
Максимальная мощность переработки - 300 тонн в сутки

"Развитие молочной отрасли напрямую укрепляет продовольственную безопасность и способствует устойчивому росту экономики Нижегородской области. Благодаря запуску проекта 130 человек получили стабильную работу", — отметила управляющий Нижегородским отделением Сбербанка Наталья Демина.

Техническое переоснащение

Реконструкция завода включала строительство аппаратного цеха и здания приемного отделения молока. Новое оборудование позволило запустить две дополнительные линии: по выпуску йогуртов и кисломолочных продуктов.

Техническое обновление коснулось и систем контроля. На заводе внедрили комплекс очистки сырья и цифровую систему управления производством, которая отслеживает качество каждой партии в реальном времени.

"Нижегородский молочный завод №1 — самое современное производство в нашем регионе. Внедренные цифровые решения позволяют контролировать качество каждой партии", — сообщил генеральный директор УК "РУСЛАКТО" Александр Маликов.

Ранее Сбер и агрохолдинг подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве в области цифровой трансформации. Документ был заключен в ходе конференции "Цифровая Индустрия Промышленной России".

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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