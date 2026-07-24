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В Тахтамукайском районе пробурили две артезианские скважины для обеспечения населения водой

Россия » Юг » Майкоп

В хуторе Суповском Тахтамукайского района Адыгеи на завершающей стадии находится реконструкция водозаборного узла. Объект модернизируется в рамках федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" национального проекта "Инфраструктура для жизни". Строительная готовность превышает 90%, на работы направлено более 36 миллионов рублей.

Тропинка к источнику
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Тропинка к источнику

Подрядчики пробурили две артезианские скважины, которые станут основным источником водоснабжения хутора. На территории установлена современная станция водоподготовки, смонтирована водонапорная башня и ограждение. Оборудование обеспечит соответствие качества питьевой воды санитарным нормам. Осталось выполнить благоустройство прилегающей территории.

"Обновление подобных объектов является одной из приоритетных задач национального проекта, поскольку современная инженерная инфраструктура напрямую влияет на качество жизни граждан", — отметили в Министерстве строительства, транспорта и ЖКХ республики.

Реализация проекта позволит повысить надежность водоснабжения населенного пункта и обеспечить устойчивую работу коммунальной инфраструктуры. Завершение работ запланировано на ближайшее время.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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