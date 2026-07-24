В Госдуме предложили изменить Лесной кодекс, чтобы разрешить благоустраивать существующие лесные тропы на рекреационных участках. Теперь привести в порядок маршруты можно будет даже там, где они проходят под кронами деревьев. При этом закон запрещает рубить лес ради этих работ.
Раньше любые тропинки считались лесными территориями, что создавало бюрократические сложности при попытках их обустройства. Новые правила снимают эти ограничения и распространяются в том числе на городские леса.
Речь идет только о тех маршрутах, которые уже проложены людьми. На таких дорожках разрешат укладывать гравий, ставить скамейки, освещение и информационные щиты. Главное условие — сохранить все здоровые деревья на пути следования.
Для жителей регионов это означает, что прогулочные зоны в лесах станут доступнее и комфортнее, а местным властям будет проще поддерживать порядок в популярных местах отдыха.
В Тверской области уже работают над созданием зон отдыха. Рабочие обустраивают площадки по берегам рек и озер, вдоль лесных троп, вблизи населенных пунктов, а также у популярных мест сбора грибов и ягод.
|Показатель
|Значение
|Количество обновленных мест отдыха в текущем году
|347
По данным Минлеса региона, создание таких организованных зон помогает упорядочить досуг людей и снижает риск случайных пожаров из-за неконтролируемого разведения огня.
Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.