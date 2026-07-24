Лесные маршруты разрешат оснащать скамейками и освещением

В Госдуме предложили изменить Лесной кодекс, чтобы разрешить благоустраивать существующие лесные тропы на рекреационных участках. Теперь привести в порядок маршруты можно будет даже там, где они проходят под кронами деревьев. При этом закон запрещает рубить лес ради этих работ.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Аллея в парке

Раньше любые тропинки считались лесными территориями, что создавало бюрократические сложности при попытках их обустройства. Новые правила снимают эти ограничения и распространяются в том числе на городские леса.

Речь идет только о тех маршрутах, которые уже проложены людьми. На таких дорожках разрешат укладывать гравий, ставить скамейки, освещение и информационные щиты. Главное условие — сохранить все здоровые деревья на пути следования.

Для жителей регионов это означает, что прогулочные зоны в лесах станут доступнее и комфортнее, а местным властям будет проще поддерживать порядок в популярных местах отдыха.

Опыт Тверской области

В Тверской области уже работают над созданием зон отдыха. Рабочие обустраивают площадки по берегам рек и озер, вдоль лесных троп, вблизи населенных пунктов, а также у популярных мест сбора грибов и ягод.

Показатель Значение Количество обновленных мест отдыха в текущем году 347

По данным Минлеса региона, создание таких организованных зон помогает упорядочить досуг людей и снижает риск случайных пожаров из-за неконтролируемого разведения огня.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова